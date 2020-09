Am kommenden Donnerstag steht die nächste Sitzung des Landtages auf dem Programm. Dabei werden sich die niederösterreichischen Grünen sehr intensiv direkt an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wenden. Das kündigte Klubobfrau Helga Krismer am Dienstag bei einer Pressekonferenz an.

„Zum einen werden wir einen Entschließungsantrag einbringen, dass Niederösterreich schnellstmöglich Kinder, Jugendliche und Familien aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria, einem echten Schandfleck der europäischen Flüchtlingspolitik, aufnimmt“, so Krismer, die an die Herzlichkeit der blau-gelben Politik, insbesondere der von Johanna Mikl-Leitner apelliert: „Die aktuelle ideologische Kälte mancher Parteien tötet Kinderseelen. Mein Appell an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist, dass sie den Rollenwechsel zur herzlichen Landeshauptfrau endlich schaffen muss und nicht als harte Ex-Innenministerin agieren darf. Niederösterreich braucht endlich mehr Herz!“

In der Landes-ÖVP verweist man darauf, dass der Grundsatz laute, Hilfe müsse vor Ort geleistet werden. "Deshalb ist es richtig und wichtig, dass die Bundesregierung sofort eine Hilfslieferung nach Griechenland organisiert hat und auch die Europäische Union jährlich mehrere hundert Millionen Euro für die Unterstützung Griechenlands bei der Versorgung von Flüchtlingen bereitstellt“, so Asylsprecher Landtagsabgeordneter Gerhard Schödinger.

Grüne verlangen "Grünes Licht" für 1-2-3-Ticket aus NÖ

Und so schnell wie möglich auch „Grünes Licht“ für das Öffi-Ticket für ganz Österreich. Auch da wendet sich Krismer gleich direkt an die niederösterreichische Landeshauptfrau: „Sie soll ihre Blockadepolitik sofort beenden!“ Denn für die Grünen ist das 1-2-3-Ticket ein echtes Vorzeigeprojekt in Sachen „Mobilität der Zukunft“. Es bietet ein Mehr an Lebensqualität, ein Mehr an Klimaschutz und ein Mehr im Geldbörserl der Menschen.

„Denn es ist eine klare Unwahrheit, dass dieses Ticket für die Pendler in unserem Bundesland eine Teuerung bedeutet“, so Helga Krismer, „das neu geschaffene 3er-Ticket ist ein Zusatzangebot und kein Muss, die bisherigen Ticket-Möglichkeiten werden ja beibehalten.“ Nicht nur deshalb versteht man bei den Grünen nicht, dass Niederösterreich das einzige Bundesland ist, welches sich in Sachen 1-2-3-Ticket querlegt. Zumal das Ticket ja auf Bundesebene im Ministerrat, Nationalrat und in der Länderkammer dem Bundesrat längst beschlossen und im Budget der Bundesregierung vorgesehen ist. „Der Bund hat abgesegnet und übernimmt alle Kosten für dieses 3er Ticket. Somit entstehen den Ländern keine Kosten“, betont Helga Krismer.

ÖVP entgegnet: "zentrale Fragen müssen geklärt werden"

Hier verweist die Landes-ÖVP auf offene Fragen: „Sechs Bundesländer haben schriftlich festgehalten, dass vor der Einführung des 1-2-3 Tickets mehrere zentrale Fragen geklärt werden müssen. Und natürlich die wichtigste Frage: Wer zahlt? Es geht um 176 Millionen Euro und rund 40 Verkehrsdienstleister und deren Mitarbeiter in Niederösterreich. Es wäre verantwortungslos das 1-2-3 Ticket einzuführen ohne diese Fragen zu beantworten“, so Verkehrssprecher Landtagsabgordneter Jürgen Maier.