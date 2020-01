Für die Grünen ist der 7. Jänner 2020, wie Landessprecherin Helga Krismer es nennt, "ein ganz besonderer Tag". In Wien wurde heute die Bundesregierung angelobt - erstmals mit den Grünen. In Niederösterreich fiel gleichzeitig der Startschuss für den Gemeinderatswahlkampf.

Mitgestalten will die Partei nämlich nicht nur im Bund, sondern auch in mehr Gemeinden. Die Grünen gehen in 125 Kommunen ins Rennen. Kandidaten haben sie 1.844 , der Jüngste ist mit 18 Jahren der Klosterneuburger Jasper Franz Floris Pauli, der Älteste mit 89 Jahren der Eichgrabener Martin Salzer. Der Frauenanteil liegt bei fast 54 Prozent. Investieren wollen sie, laut Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan, 150.000 Euro.

Das Ziel ist für Grünen-Landessprecherin Helga Krismer klar: "Nach dem 26. Jänner wollen wir in 130 Gemeinden mitgestalten." Demnach müssen es die Grünen in allen 125 Kommunen in den Gemeinderat schaffen. In den Statutarstädten sowie Wolkersdorf und Stockerau, wo bereits vorgezogen gewählt wurde, haben sie das bereits. In einer Gemeinde im Bezirk St. Pölten setzen sich die Grünen außerdem ein besonders hohes Ziel: "Elisabeth Götze soll Bürgermeisterin von Eichgraben werden", meint Krismer.

Auf dem Erfolg auf Bundesebene ausruhen wollen sich die Niederösterreicher nicht: "Die Wähler unterscheiden da - auf Gemeindeebene kennt man die Personen, man weiß ganz genau, wen man wählt", ist Krismer überzeugt. Erfolg verspricht sie sich durch die "Hartnäckigkeit der Grünen" und weil diese "Politik nah am Bürger" machen.