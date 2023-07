Riedl in Gemeindebund-Präsidium mit Rücktrittsforderung konfrontiert

Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (ÖVP) sieht sich in einer Präsidiumssitzung Dienstagnachmittag wegen fragwürdiger Grundstückdeals mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Wie der Gemeindebund-Vizepräsident und Präsident des niederösterreichischen SP-Gemeindevertreterverbandes, der Ternitzer Bürgermeister Rupert Dworak, gegenüber der APA erklärte, werden die sozialdemokratischen Vertreter Riedl den Rückzug nahelegen, um weiteren Schaden vom Gemeindebund abzuwenden.

Ein Misstrauensantrag kann aus formalen Gründen nicht eingebracht werden. Für die Wahl des Präsidenten ist laut Statut der Bundesvorstand als das oberste Organ des Gemeindebundes zuständig. Dieser steht unter dem Vorsitz des Präsidenten und wird von diesem mindestens zweimal pro Jahr einberufen.

Er habe Riedl den Rücktritt auch schon in einem Telefonat nahe gelegt, sagte Dworak. Schließlich sei durch die Causa ein „riesiger Schaden“ für den Gemeindebund entstanden. Auch leide die Glaubwürdigkeit darunter, was in Zeiten von Finanzausgleichsverhandlungen wenig förderlich sei, findet Dworak. Auch wenn die Geschäfte rechtmäßig erfolgt seien, bliebe doch ein „schaler Beigeschmack“ und eine „schiefe Optik“.

Dworak ist gespannt, wie sich die VP-Vertreter im Gemeindebund am Dienstag verhalten werden, seien diese doch mit sieben zu drei Mitgliedern im Präsidium in der Mehrheit. Zuletzt gab es jedoch auch aus den westlichen Landesverbänden oder der Steiermark kritische Worte. Der Druck auf Riedl sei jedenfalls gewachsen, der Ausgang der Sitzung scheint offen.

Riedl soll laut Medienberichten durch Grundstücksverkäufe in seiner Heimatgemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln), wo er das Amt des Bürgermeisters bekleidet, mehr als eine Million Euro verdient haben. Auf den veräußerten Flächen wurden zum Teil bereits Reihenhäuser errichtet. Auf weiteren Grundstücken sollen im Zuge des Projekts „Sonnenweiher“ mehr als 200 Häuser rund um einen Foliensee entstehen. Ermöglicht worden sein soll der Bau durch Umwidmungen und eine im Gemeinderat beschlossene Verschiebung von Gemeindegrenzen.

Kritik kam wiederholt von anderen Parteien und Umweltschutzorganisationen. Und auch am Dienstag im Vorfeld der Videokonferenz des Gemeindepräsidiums verlangte etwa Greenpeace neuerlich den sofortigen Rücktritt des Gemeindebundpräsidenten. Riedl habe einerseits an der Versiegelung von fruchtbaren Böden verdient und verhandle gleichzeitig über eine Bodenschutz-Strategie, so der Vorwurf. Kritik kam auch von der Naturschutzorganisation WWF. Das naturzerstörerische Projekt stehe „klar im Widerspruch zu raumplanerischen und klimapolitischen Zielsetzungen und ist damit auch abseits dubioser Grundstücksdeals ökologisch verheerend“.

Aus dem Gemeindebund hieß es im Vorfeld der Sitzung auf NÖN-Nachfrage, dass ein Rücktritt kein Thema sei. Riedl wolle die Sitzung nutzen, um dem Präsidium des Gemeindebundes sowie den Länder-Vertreterinnen und -vertretern seine Sicht der Dinge zu schildern