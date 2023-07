Nach Kritik: Riedl stellte seine Funktion als Gemeindebund-Chef ruhend

Für Käufe und Verkäufe von Grundstücken in seiner Heimatgemeinde Grafenwörth im Bezirk Tulln erntete Gemeindebund-Präsident und Bürgermeister Alfred Riedl in den vergangenen Wochen Kritik. Aufgekommen ist die, wie berichtet, durch das Projekt „Sonnenweiher“ - einer Häuser-Anlage an einem künstlich angelegten Foliensee. In einer außerordentlichen Sitzung des Gemeindebundes am heutigen Dienstag hat der 70-Jährige nun die Konsequenzen daraus gezogen: Er stellte seine Funktion ruhend. Zurückgetreten, wie es sozialdemokratische Gemeindevertreter wie GVV-NÖ-Präsident Rupert Dworak gefordert hatten, ist er aber nicht.

Begründet wurde dieser Schritt damit, dass Riedl „den Gemeindebund von den aktuellen Verfahren entlasten und in Ruhe weiterarbeiten lassen“ wolle. „Um weiteren Druck von der wichtigsten Interessensvertretung der österreichischen Gemeinden zu nehmen, habe ich mich entschieden meine Funktion als Präsident des Österreichischen Gemeindebundes mit heutigem Tag ruhend zu stellen“, erklärt der Grafenwörther Bürgermeister in einer Aussendung. Seine Aufgaben übernehmen bis zur Sitzung des Bundesvorstandes des Gemeindebundes Vizepräsident Erwin Dirnberger aus der Steiermark und Vizepräsidentin Andrea Kaufmann aus Vorarlberg. Das sei von den Präsidiumsmitgliedern einstimmig angenommen worden.

Riedl wehrt sich gegen die Vorwürfe: „Die Angriffe habe ich mir nicht verdient“

Gegen die Vorwürfe wehrt sich Riedl jedoch: „Die medialen Angriffe und die vielen Spekulationen habe ich mir und hat sich meine Familie nicht verdient. Um den Gemeindebund aus der Schusslinie zu nehmen und die Verfahren in Ruhe abschließen zu können, habe ich mich zu dieser Vorgangsweise entschieden“, erklärt er. Vorgeworfen wurde ihm in den vergangenen Wochen etwa von den NEOS NÖ, dass er sein Insiderwissen als Bürgermeister für den persönlichen Vorteil genutzt habe. Riedl nutzte die außerordentliche Sitzung des Gemeindebundes, um seine Sicht der Dinge zu schildern. Er betonte, dass er über Jahrzehnte hinweg hart für seine Gemeinde gearbeitet habe und auch im Gemeindebund immer mit aller Kraft für die Gemeinden gekämpft und in den letzten Jahren viele Erfolge für die österreichischen Gemeinden heimbringen können.

Die NEOS NÖ vermissen Anstand bei Alfred Riedl. „ÖVP-Bürgermeister Riedl hat nicht der Gemeinde, sondern hauptsächlich seiner eigenen Brieftasche gedient und damit dem Vertrauen in die Politik und dem Ruf der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Schaden zugefügt. Hätte er nur einen Funken Anstand gehabt, hätte er die Konsequenzen aus seinen Immobilien-Insiderdeals gezogen und wäre von all seinen Ämtern zurückgetreten“, sagt die pinke Landessprecherin Indra Collini. Es sei nun Aufgabe des Landes, für Transparenz und Klarheit zu sorgen und sowohl das wasserrechtliche Gutachten als auch das Projektgutachten zum Sonnenweiher in Grafenwörth zu veröffentlichen.“ Wie berichtet, haben die NEOS im Landtag eine parlamentarische Anfrage zur Causa „Sonnenweiher“, die aufgrund des Foliensees auch den Beinamen „Mini-Dubai“ trägt, eingebracht. Durch die Anfrage wollen die Pinken erfahren, wer das Gutachten, das sie als „Gefälligkeitsgutachten für Riedl“ bezeichnen, in Auftrag gegeben habe, was darin beurteilt wurde und wie viel das gekostet hat.

Die Generalsekretärin der Grünen, Olga Voglauer, begrüße den Schritt Riedls. Jetzt müsse Aufklärung das Gebot der Stunde lauten, schrieb sie auf Twitter. Der Gemeindebund-Chef habe "mit zweifelhaftem Eifer" Flächen versiegelt und Böden unnutzbar gemacht. Die Aufgabe von Gemeindevertreterinnen und Vertretern sei es aber eigentlich, "sich vor Ort für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder einzusetzen".

Unzufrieden mit den Konsequenzen zeigte sich wie die NEOS auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace, die Riedl ebenfalls vorgeworfen hatte, an der Versiegelung fruchtbarer Böden verdient zu haben. "Wer so agiert, kann nicht im Namen der österreichischen Gemeinden so wichtige Materien wie die Bodenschutz-Strategie verhandeln. Ein Rücktritt auf Zeit reicht da nicht aus", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Führung des Gemeindebundes müsse auf neue Beine gestellt werden.

Gemeindeaufsicht prüft die Beschlüsse rund um das Bau-Projekt

Außerdem beschäftigt das Mega-Bauprojekt in Grafenwörth zurzeit die Gemeindeaufsicht. Die Bezirksverwaltungsbehörde Tulln hat die Gemeinde, wie berichtet, aufgefordert, Sitzungsprotokolle und Beschlüsse vorzulegen, die rund um das Projekt gefällt worden waren.