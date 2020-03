Die Grundwehrdiener des Bundesheeres werden weniger. Schuld daran sind geburtenschwache Jahrgänge, ein stärkerer Zulauf zum Zivildienst, aber auch vermehrte gesundheitliche Probleme, die zu Untauglichkeit führen. Österreichweit betrachtet ist jeder Dritte nicht als Soldat geeignet. Bisher wurde er somit als untauglich erklärt und fiel damit automatisch auch als Zivildiener aus. Ab 1. Jänner 2021 wird sich das ändern. Der Ministerrat beschloss in der vergangenen Woche die von NÖ-Ministerin Klaudia Tanner geforderte Teiltauglichkeit.

HBF/Pusch Klaudia Tanner will durch die Änderung mehr Grundwehr- und Zivildiener rekrutieren.

Im Verteidigungsministerium erarbeitet man dazu mit Ärzten, Psychologen und Juristen gerade einen Maßnahmen-Katalog. Erstmals nach dessen Kriterien beurteilt werden in Niederösterreich im kommenden Jahr voraussichtlich 8.000 junge Männer. So viele sind nach aktuellem Stand 2021 stellungspflichtig. All jene, die unter ihnen als Soldaten nicht in Frage kommen, können dann als teiltauglich erklärt werden. Sie werden somit nicht automatisch vom Grundwehr- oder Zivildienst ausgeschlossen, sondern sollen etwa im Verwaltungs- und Versorgungsbereich arbeiten. Laut dem NÖ Militärkommando will man dabei auch auf die Vorkenntnisse der jungen Männer achten. „Ein gelernter Koch wird etwa in der Küche eingesetzt“, erklärt Sebastian Schubert vom Militärkommando. Weitere Einsatzbereiche seien Büros oder IT-Abteilungen. Nur Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung sollen weiter weder Grundwehr- noch Zivildienst leisten.

Für Klaudia Tanner ist die Maßnahme ein Schritt, um mehr Kader- und Milizsoldaten rekrutieren zu können. „Grundwehrdiener sind die Basis unseres Bundesheeres. Daher ist es notwendig, genau da anzusetzen. Durch den Beschluss sind wir in der Lage, künftig mehr Grundwehrdiener und Zivildiener festzustellen“, meint die Ministerin. Insgesamt erwarte man sich durch die Teiltauglichkeit etwa 2.000 bis 3.000 junge Burschen pro Jahr, die zusätzlich ihren Dienst an der Waffe oder am Nächsten leisten können.

Einsatzorganisationen hoffen auf mehr „Zivis“

Froh darüber sind auch die Einsatzorganisationen, die bei ihrer täglichen Arbeit auf die Unterstützung von Zivildienern angewiesen sind: Das Rote Kreuz sieht die Teiltauglichkeit als wichtige Maßnahme, um den Pool an „Zivis“ zu erhöhen. Gleichzeitig sorgt man sich aber darum, ob Teiltaugliche für den Zivildienst geeignet sind: Die meisten seien schließlich hauptsächlich in Rettungs- und Sanitätsdiensten tätig. Da seien körperliche und mentale Fitness wesentlich. Beim Samariterbund betont man hingegen, dass man durch die Teiltauglichkeit auch Dienste in weiteren Bereichen besetzen könnte – in der Pflege oder der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe. „Wenn Tauglichkeits-Kriterien beim Heer und im Zivildienst gesenkt werden, um Engpässe zu vermeiden, sind diese Zivildienstleistenden sicher in wichtigen Bereichen einzusetzen, jedoch nicht im Rettungs- und Krankentransportdienst“, betont auch der Samariterbund-Sprecher.

„Teiltauglichkeit wird als Chance gesehen“

Die Vertreter der 8.000 im kommenden Jahr stellungspflichtigen Burschen zeigten sich auf NÖN-Nachfrage der Teiltauglichkeit gegenüber positiv gestimmt: Der Landessschulsprecher der Berufsschulen, André Csenkey, begrüßt die Einführung der Teiltauglichkeit: „Sie wird von vielen als Chance gesehen. Die, die davon betroffen sind und für den Wehrdienst untauglich sind, haben so die Möglichkeit, sich einzubringen und selbst weiterzuentwickeln.“ Weniger positiv sieht den Grundwehrdienst Benjamin Koiser, BHS-Landesschülervertreter. Die Teiltauglichkeit sei aus seiner Sicht jedoch trotzdem eine gute Idee, „weil dadurch der Zivildienst angekurbelt werden soll.“

Frauen bleiben vom Dienst ausgeschlossen

Für eine Hälfte der Bevölkerung ist der Dienst weiter kein Thema. Dass mit der ersten Frau an der Spitze des Ministeriums auch Frauen zu dem Dienst verpflichtet werden könnten, sei aktuell nicht angedacht, sagt ein Sprecher der Ministerin.