48 Pflege- und Betreuungszentren hat das Land Niederösterreich quer durch Niederösterreich. Wie zufrieden die Bewohner und ihre Angehörigen sind, wird seit 2013 immer wieder anonym nachgefragt. Dieses Mal machten 2.600 Bewohner und 3.300 Angehörige mit und bewerteten einzelne Bereiche nach dem Schulnoten-System. Das Ergebnis: Über alle Häuser und Einzelbewertungen hinweg liegt die Zufriedenheit der Bewohner bei 1,33. Eine Verbesserung zu 2017, damals lag sie bei 1,36.

„Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren auf hohem Level hervorragende Arbeit leisten“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Normalerweise gibt es eine Rücklaufquote von 15 bis 20 Prozent, verrät Birgit Starmayr vom Market Institut. Hier lag sie bei 45 Prozent. Dass so viele Bewohner und Angehörige die Gelegenheit genutzt haben, bei einer Befragung mitzumachen und die Fragebögen auszufüllen, wertet sie als Lob und hohe Bindung an die Pflegezentren.

Freundliche und gute Pflegekräfte

Was die Befragung durch das Market Institut sonst noch zeigt?

95 Prozent der Bewohner und 93 Prozent der Angehörigen würden die jeweilige Pflegeeinrichtung weiterempfehlen.

Eine Note von 1,14 gibt es für die Sauberkeit im Haus beziehungsweise im Zimmer.

Die Freundlichkeit des Personals wird mit 1,25 bewertet.

Die Qualität der täglichen Pflege und Betreuung erhält die Note 1,21.

1,27 ist das Ergebnis in Sachen Engagement und Bemühen des Personals.

Knapp zwei Drittel der Angehörigen bewerten die Atmosphäre in den Häusern sehr gut.

Soziale Kontakte werden stark gefördert. Das nehmen knapp drei Viertel aller Bewohner so wahr. Das sei, so Teschl-Hofmeister, auch dem personenzentrierten Ansatz zu verdanken, den Otto Huber, Leiter der Gruppe Gesundheit und Soziales beim Amt der NÖ Landesregierung, eingeführt hat und in dem es darum geht, dass jeder Mensch und damit jeder Bewohner einzigartig ist und so auch behandelt werden sollte.

Die Zufriedenheit ist in allen Häusern ähnlich hoch. Da gibt es kaum Unterschiede, „keine breite Streuung“, so Starmayr. Verbesserungspotenziale gebe in einzelnen Häusern in manchen Bereichen. So ist beispielsweise die Zufriedenheit mit dem Essen – auch in Sachen Abwechslung - nicht immer so groß wie in anderen Bereichen. Hier aber, betont sie, muss bedacht werden, dass Geschmäcker verschieden sind. Darüber hinaus handle es sich um Top-Werte im Vergleich zu anderen Arten von Institutionen. Die Note: 1,58.

Bessere Werte für Ärzte in Zukunft erhofft

Eine gute Note – 1,34 – erhält die ärztliche Versorgung, allerdings hat die Zufriedenheit hier nicht zugenommen. „Hier erhoffen wir uns im Zuge der Landesgesundheitsagentur NÖ klare Besserungen erzielen zu können“, so Teschl-Hofmeister. Dass mehr einander geholfen wird, dass sich Pflege und Ärzte besser austauschen ...