„Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn wir einladen und die Hütte ist voll“, freute sich NÖ-GVV-Präsident Rupert Dworak beim traditionellen Neujahrsempfang vom Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreter. Die über 500 Sessel in der FH St. Pölten reichten für die Funktionäre und Kommunalpolitiker nicht aus. Einzig der prominenteste der 122 SPÖ-Bürgermeister Niederösterreichs, Hausherr Matthias Stadler, fehlte.

Dafür war SPÖ-Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner zwei Tage nach der 130-Jahr-Feier der SPÖ in Hainfeld wieder nach St. Pölten gekommen. Sie lobte die Gemeinden als eine der wichtigsten Grundpfeiler in der Gesellschaft. Weiters sprach Rendi-Wanger, die ausgebildete Ärztin ist, den Ärztemangel an, kritisierte die Entmachtung der Gebietskrankenkassen und nannte die Steuerreform der Bundesregierung eine „Mogelpackung“, nachdem ursprünglich mit bis zu 14 Milliarden Euro mehr als das Doppelte an Entlastung versprochen wurde.

SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl schwor die Genossen auf die bevorstehenden AK- und EU-Wahlen ein: „Jede Wahl soll ab jetzt ein Zeichen werden, dass die Menschen diese soziale Kälte nicht mehr wollen.“