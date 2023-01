SPÖ-Spitze schwor Gemeindefunktionäre auf "Wende" ein

Werbung

"Hier sitzt normalerweise die Mikl-Leitner", bemerkte Franz Schnabl, als er sich auf dem Platz in der ersten Reihe des Landtagssitzungssaales niederließ. Hinter und neben dem Landes-SPÖ-Chef versammelten sich SPÖ-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister sowie Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter. Sie wurden beim Neujahrsempfang des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes (GVV) nicht nur auf das neue Jahr eingestimmt, sondern vor allem auf die Landtagswahl am 29. Jänner eingeschworen. Da will die SPÖ Mikl-Leitners Sitz auch im übertragenen Sinne einnehmen.

Um SPÖ-Spitzenkandidat Schnabl für dieses Vorhaben zu bestärken, kam auch Bundes-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner nach St. Pölten. Sie betonte neben der wichtigen Arbeit der Gemeinden, auch die gute Arbeit, die Schnabl in den vergangenen Jahren geleistet habe. Als Beispiele nannte sie seinen Einsatz für ein besseres Kinderbetreuungssystem. Außerdem hätte es die blau-gelbe Strompreisbremse ohne den Druck des Landesparteichefs nicht gegeben, zeigte sich Rendi-Wagner überzeugt.

Schnabl selbst nutzte seine Ansprache, um Ziele für die Zeit nach der Wahl auszugeben. Er sprach sich unter anderem für den Stopp der Teuerung, Verbesserungen im Gesundheits- und Pflegesystem sowie mehr Demokratie und Transparenz aus. Dass das Ziel der Veränderung in Niederösterreich - trotz stagnierender Umfrage-Werte für die SPÖ - aus seiner Sicht erreichbar ist, verdeutlichte Schnabl mit einem Fußball-Vergleich: Die SPÖ habe die besseren Spielern, den besseren Charakter und die größere Motivation. So habe so manche Mannschaft auch ein 0:3 noch gewonnen.

GVV-Präsident Dworak forderte mehr Hilfen für Gemeinden

Gastgeber GVV-Präsident Rupert Dworak stellte als dritter im Ansprachen-Reigen hingegen die Arbeit in den Kommunen in den Mittelpunkt. Sie hätten in der Corona-Zeit das Testen und Impfen organisiert, seien ein wichtiger Wirtschaftsmotor und großer Arbeitgeber, betonte der Ternitzer Bürgermeister. Umso wichtiger sei es, dass die Gemeinden, die aufgrund der Teuerung ebenso straucheln wie Privatpersonen, von der Bundesregierung die nötige Unterstützung erfahren. "Wir hätten kein Kommunales Investitionspaket drei gebraucht, da sich viele Gemeinden diese Investitionen jetzt gar nicht leisten können, sondern eine schnelle und unbürokratisch Direkthilfe von 200 Euro pro Einwohner", meinte er.