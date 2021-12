ÖVP-NÖ-Computer verschickten Spam-Mails

Ohne ihre E-Mail- und andere interne Programme müssen zurzeit die Funktionäre und Mitarbeiter der Landes-ÖVP sowie die Volkspartei-Vertreter in Bezirksorganisationen und vielen Gemeinden auskommen. Die Partei dürfte erneut Opfer eines Hacker-Angriffs geworden sein.

Von zwei Computern – einem in einer Bezirksgeschäftsstelle, einem anderen in einer Teilorganisation – wurden in den vergangenen Tagen Spam-Mails verschickt. Die Adressaten wurden daraufhin über die mögliche Gefahr beim Öffnen der Nachricht informiert.

Mittlerweile habe man einen Systemcheck durchführen lassen. Außerdem wurde die Polizei informiert, sagt ein Sprecher der Landespartei. Ob es abseits der Spam-Mails weitere Probleme gibt, sei zurzeit noch nicht bekannt.

Ein Zusammenhang könnte mit einem bereits im Sommer erfolgten Hacker-Angriff bestehen. Damals wurden in Folge einer Sicherheitslücke in einem E-Mail-Server hunderte Firmen gehackt – darunter auch die ÖVP NÖ.