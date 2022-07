Hilfsangebot soll Gewaltbetroffene beim Einkauf erreichen

Werbung

Wo bekommen von häuslicher Gewalt betroffene Frauen Hilfe? Antworten auf diese Frage sollen Infofolder und Plakate bieten. Die können Niederösterreichs Betriebe bei der Wirtschaftskammer bestellen, um sie in ihren Geschäften oder Lokalen aufzulegen. Potenziell Betroffene sollen durch die neue Maßnahme außerhalb ihres häuslichen Bereichs angesprochen werden.

„Jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben.“

„Gerade in den letzten beiden Jahren hat vor allem die häusliche Gewalt zugenommen. Es gibt in Niederösterreich eine Vielzahl an Hilfsmöglichkeiten für Betroffene, allerdings müssen wir auf den unterschiedlichsten Wegen informieren, um die Betroffenen zu erreichen“, erklärt Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Sie freue sich über die neue Kooperation mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich sehr. Die ein weiterer Schritt sei, um vor allem Frauen, die von Gewalt betroffen, sind zu unterstützen. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, denn jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben“, betont sie.

„Wir freuen uns über jeden Betrieb, der an der Aktion mitwirkt und sind überzeugt davon, dass gerade die NÖ Unternehmerinnen und Unternehmer sozialpolitisch viel bewirken können“, sagt Nina Stift, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer NÖ.

Die Informationen sind auf einer Webseite des Landes www.land-noe.at/stopp-gewalt

zu finden. Alle Bestellungen sind kostenlos.