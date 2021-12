"Häusliche Gewalt kommt in allen Teilen der Gesellschaft vor"

Zu Beginn der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen wurden in Österreich 27 Femizide verzeichnet. Jetzt, zum Ende der Aktionstage, sind es 30. Das macht deutlich, wie dringend es Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen braucht. In Österreich werden ihnen seit über 40 Jahren 30 Zufluchtsorte geboten. In Niederösterreich gibt es acht Frauenhäuser mit insgesamt 58 Plätzen für Frauen und Kinder.

Zurzeit haben die Sozialarbeiterinnen, Psychologen und Sozialpädagogen, die dort tätig sind, alle Hände voll zu tun: In der Weihnachtszeit kommt es alle Jahre wieder zu mehr Gewalttaten in Familien. „Auch im Lockdown sind Frauen besonders belastet“, weiß Barbara Prettner, die Leiterin des Neunkirchner Frauenhauses. Zurzeit sind die Frauenhäuser zu rund 70 Prozent ausgelastet.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Frauenhaus-Leiterin Barbara Prettner. Büro Königsberger-Ludwig/Heinzl

Ab dem kommenden Jahr soll zumindest etwas mehr Zeit zur Betreuung der Frauen zur Verfügung stehen, die meist nach einer langen Gewaltbeziehung in den Einrichtungen Schutz suchen: „Wir können pro Frau und Woche eine zusätzliche Betreuungsstunde anbieten“, erklärt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Das Budget wurde für 2022 um 180.000 Euro erhöht. Bisher waren es 9,5 Betreuungsstunden pro Frau und Woche. Diese Zeit wird genutzt, um die Situation zu besprechen, Lösungen zu suchen und an Therapeuten zu vermitteln.

Landesrätin will eigenes Gewaltschutzgesetz

Davon ausgenommen sind jedoch Subsidiär Schutzberechtigte. Laut Königsberger-Ludwig soll sich das im nächsten Jahr ändern: Das Sozialhilfegesetz, unter das die Frauenhäuser fallen, wird adaptiert. Auch Frauen mit humanitärem Bleiberecht oder Rot-Weiß-Rote-Karte können dann in den Einrichtungen aufgenommen werden. In einem nächsten Schritt will die Landesrätin ein eigenes Gewaltschutzgesetz auf den Weg bringen. „Das hat symbolische Wirkung.“ Wenn man die Frauenhäuser aus dem Sozialhilfegesetz entkoppelt, zeige man, dass Gewalt in allen Teilen der Gesellschaft vorkomme.

Dennoch trifft es jene, die auch finanziell von ihrem Mann abhängig sind, am härtesten. Während einige Frauen ein Jahr in der Einrichtung bleiben und sich ein neues, eigenständiges Leben aufbauen, kehren anderen nach einigen Tagen zu ihren gewalttätigen Partnern zurück. „Frauen mit guter Ausbildung und Job, die mobil sind und keine Kinder haben, können sich natürlich leichter aus Gewaltbeziehungen lösen“, erklärt Prettner. Königsberger-Ludwig ermutigt alle Frauen, sich Hilfe zu suchen und betont: „Die Schuld liegt nie bei der Frau, sondern immer beim Täter.“

Hilfe und Beratung:

NÖ Frauentelefon: Telefonische Beratung unter 0800 800 810

Frauenhäuser: https://www.noe.gv.at/noe/Frauen/frauenhaeuser.html