Landtag gratulierte Alt-Präsident Freibauer zum 85er

Landtagspräsident Karl Wilfing lud aus diesem Anlass zu einem Geburtstagsessen in das St. Pöltner Landhaus ein.

„Ich darf mich zu Recht als seinen politischen ‚Ziehsohn‘ bezeichnen. Denn er war in vielen Funktionen in der Region oder im Land mein Vorgänger“, betonte Wilfing in einer Aussendung am Freitag.

Der Landtagspräsident hielt abschließend fest: „Gleichzeitig hat Edmund Freibauer durch sein Wirken unser Land geprägt: So hat er am Persönlichkeitswahlrecht ‚Name vor Partei‘ maßgeblich mitgearbeitet und als Finanzlandesrats dafür gesorgt, dass bei der Errichtung des Landhausviertels in St. Pölten der Kostenrahmen eingehalten wurde. Für Letzteres wurde er sogar vom Rechnungshof gelobt.“