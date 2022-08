Was Gemeinden seit 2020 auf Trab hält

Werbung

Die Hälfte der Periode in den 567 Kommunen, die 2020 ihren Gemeinderat gewählt haben, ist vorbei. Nach Neu- und Nachwahlen steht in 452 NÖ-Gemeinden ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin der ÖVP an der Spitze. 106 Gemeindeoberhäupter stellt die SPÖ, Bürgerlisten kommen auf 14 Ortschefs, die FPÖ auf einen.

Die zur Angelobung gemachten Pläne wurden durchkreuzt, wie die Halbzeitbilanz des ÖVP-Gemeindebundes sowie des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbands (GVV) zeigt. „Innerhalb von zwei Monaten haben sich die Rahmenbedingungen durch Covid verändert“, sagt NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Laut GVV-Präsident Rupert Dworak waren die Orte durch die Organisation von Test- und Impfstraßen gefordert. Zudem standen sie vor finanziellen Herausforderungen.

Zurzeit sind Energiekrise und Teuerung die großen Themen. Zudem der Dauerbrenner, die Kinderbetreuung. Da sind sich ÖVP und SPÖ einig. Die ÖVP nennt zudem die Digitalisierung und leistbares Wohnen als Themen, die SPÖ die Pflege.