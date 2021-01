Die FFP2-Maske, "Filtering Face Piece" der Schutzklasse 2, wird ab kommenden Montag, 25. Jänner, im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Stoffmasken oder OP-Masken sind damit im Geschäft oder Zug/Bus passé und haben zumindest an diesen zwei Örtlichkeiten ausgedient. Vorreiter für die Ausweitung der Maskenpflicht war das deutsche Bundesland Bayern, wo diese seit heutigem Montag gültig ist.

Für wen gilt die FFP2-Maskenpflicht ab Montag, 25. Jänner?

Alle Personen ab 14 Jahren, die ein Handelsgeschäft (Supermarkt, Fachhandel) betreten oder öffentliche Verkehrsmitteln benützen möchten. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind wie bisher vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgenommen. Kinder vom vollendeten sechsten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr müssen zumindest einen eng anliegenden Mund-Nasen-Schutz tragen.

Wird die FFP2-Maskenpflicht kontrolliert?

Ja, davon ist auszugehen. Die Kontrolle der FFP2-Maskenpflicht (und etwaige Strafrahmen bei Nicht-Einhaltung) soll in der diesbezüglichen Verordnung diese Woche geklärt sein. Die Lebensmittelhändler Spar und REWE wollen jedenfalls Kundschaft, die keine oder eine falsche Maske tragen, höflich darauf hinweisen und eine FFP2-Maske anbieten. Kundinnen und Kunden, die „sich trotz Aufforderung nicht daran hält, dem können wir keinen Zugang zu unseren Geschäften gewähren“, informiert REWE. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine FFP2-Maske tragen könnten, werden gebeten, eine entsprechende ärztliche Bestätigung mit sich zu führen und diese auf Nachfrage vorzuzeigen.

Wieviel wird eine FFP2-Maske im Handel kosten?

Die FFP2-Maske soll zum Selbstkostenpreis in Supermärkten erhältlich sein. Wie hoch der Preis sein wird, steht noch nicht fest . Der Handelsobmann in der Wirtschaftskammer Rainer Trefelik sagte gegenüber Ö1, dass er mit Preisen zwischen 50 Cent und einem Euro rechne. Einkommensschwache sollen die bald nötigen Masken laut Angaben der Bundesregierung gratis erhalten. Die Verteilung dieser Masken soll in den kommenden Tagen im Gesundheitsministerium geklärt werden. Bisher wurden FFP2-Masken im Handel für zwei bis zehn Euro verkauft. Die Regierung plant eine temporäre Mehrwertsteuer-Befreiung für FFP2-Masken.

Kann ich eine FFP2-Maske mehrfach verwenden?

Ja. Die meisten FFP2-Masken sind zwar als Einmalprodukt deklariert, können aber laut Experten bei sporadischer Privatverwendung wie beim Einkauf auch mehrfach verwendet werden. Wichtig ist nur, dass die Masken nach der Verwendung gut trocknen können. Die FH Münster hat festgestellt, dass gegen den Sars-Cov-2-Virus ein siebentägiges Trocknen der FFP2-Maske effektiv ist. Damit würde eine Maske pro Wochentag ausreichen, während der Rest gut belüftet aufgehängt werden soll. Von einer Trocknen und Desinfektion im Backrohr wird aufgrund einer Beschädigungsgefahr abgeraten. Masken dürfen auch nicht mit Desinfektionsmitteln behandelt werden.

Wie verwendet man die Maske richtig?

Mit gewaschenen oder desinfizierten Händen die Maske über Mund, Nase und Wange platzieren. Die Ränder der Maske sollen dicht am Gesicht aufliegen, die metallenen Nasenbügel so verbiegen, dass oben keine Atemluft entweicht, damit keine Luft mit Aerosolen durch Lücken strömen kann. Für den richtigen Sitz gibt es einen Test: Bei tiefem Einatmen sollte sich die Maske deutlich nach Innen stülpen. Bei unsachgemäßer Anwendung kann die Maske nicht effektiver sein als eine Einweg- oder Stoffmaske, heißt es aus der Ärztekammer.

Wie gut schützt eine FFP2-Maske vor einer Infektion?

FFP2-Masken fangen einen Teil der infektiösen Aerosole in der Luft ab. Sie sind dichter und effektiver als Stoff- und OP-Masken, bieten aber auch keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Covid-19-Infektion. Definitiv bieten sie aber neben einem besseren Selbstschutz und im Gegensatz zu herkömmlichen Masken auch einen Fremdschutz. Relevant ist auch, dass die Schutzwirkung der Maske mit zunehmender Durchfeuchtung abnimmt. Neben Einflüssen wie Schnee und Regen passiert das durch die Atmung. Deswegen soll die Maske maximal drei bis vier Stunden am Stück getragen werden.

Was bedeuten die Kategorien eins bis drei bei FFP-Masken?

FFP-Masken werden in drei Kategorien eingeteilt. Ursprünglich sind sie aus dem Handwerk zum Schutz gegen Staub oder andere giftige Stoffe bekannt. Die unterschiedliche Bezeichnung geht darauf zurück, wie viele Aerosole die Masken filtern können. FFP2-Masken müssen mindestens 94 Prozent und FFP3-Masken mindestens 99 Prozent der Testaerosole filtern. Die höchste Klasse ist laut Gesundheitsministerium für Gesundheitsberufe während aerosol-verursachender Tätigkeiten (Absaugen, Intubieren etc.) empfohlen, wie auch für Zahnärzte bei Tätigkeiten mit Aerosol-Produktion. Weil der Filter einer FFP3-Maske sehr dicht ist, wird das Atmen damit schwer, die Maske kann daher nur für kurze Zeiträume getragen werden.