SPÖ NÖ spricht sich für ein endgültiges Aus des Mercosur-Abkommens aus

Schon seit dem Jahr 1999 wird das EU-Mercosur-Abkommen verhandelt. Dieses würde eine freie Zollunion zwischen der EU und den Mercosur-Staaten bedeuten. Die EU würde demnach wohl noch mehr Autos und Pestizide nach Südamerika liefern und Südamerika wiederum Billigfleisch, Zucker und Ethanol in die EU exportieren. Im Sommer, wenn Spanien die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, könnte es nun zu einer Einigung kommen.

Zuletzt spaltete das geplante Abkommen die ÖVP (die NÖN berichtete). Grund dafür: Der ÖVP-Bauernbund kämpft bereits seit Jahren gegen das Abkommen weil er fürchtet, dass das Abkommen der heimischen Landwirtschaft schaden könnte. Die vom ÖVP-Wirtschaftsbund dominierte Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) hingegen sieht in der Ablehnung des Vorhabens einen Schaden für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich.

SPÖ positioniert sich klar gegen Abkommen

„Während die Volkspartei Niederösterreich wieder einmal nur herumlaviert, hat die Sozialdemokratie eine klare Haltung“, betonen Vertreterinnen und Vertreter der SPÖ NÖ. Hinter der Aussage stehen Landesrat Sven Hergovich, designierter Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ, Thomas Schaden, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes NÖ, Ernst Wagendristel, Landesvorsitzender der SPÖ-Bauern NÖ, Amelie Muthsam, Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend NÖ, Denise Kralitschek, Landessekretärin der Jungen Generation NÖ und Fiona Schindl, Landesvorsitzende der AKS NÖ. Sie lehnen das Mercosur-Abkommen ab, das die EU mit der lateinamerikanischen Staatenvereinigung schließen möchte.

„Wir stehen für die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten, der regionalen Wirtschaft, der landwirtschaftlichen Familienbetriebe ein und wir setzen ein klares Ausrufezeichen, wenn es um Umwelt und Klimaschutz geht“, betont die SPÖ NÖ. Es brauche daher ein rasches und endgültiges Aus für das geplante Abkommen. Zusätzlich brauche es ein Bekenntnis zur Unterstützung von regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern sowie der kleinen Betriebe wie die Gastronomie und Nahversorger.

SPÖ fordert „echte“ Nachhaltigkeit statt Abkommen

Die SPÖ Niederösterreich sieht das schwarz-blaue Land und den schwarz-grünen Bund gefordert in der Europäischen Union Druck zu machen, dass dort „endlich die Weichen für echte Nachhaltigkeit gestellt werden“. „Es braucht endlich ein strenges Lieferkettengesetz. Nur so könnten sowohl die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als auch die Umwelt bestmöglich geschützt werden. Für ein paar halbherzige Absichtserklärungen, die Abholzung im Regenwald eindämmen zu wollen, dürfen weder Arbeitnehmerinteressen ausgeliefert werden, noch Transportwege geschaffen werden, die Umwelt und Klima am Ende des Tages noch höher belasten“, meint Hergovich.

Grüne sind ebenfalls gegen Handelsabkommen

Auch die Grünen setzen sich für ein endgültiges Aus von Mercosur ein. Dazu bringen sie in der Landtagssitzung am Donnerstag einen Antrag ein. Sie wollen den anderen Fraktionen ein klares „Nein“ gegen das Abkommen abringen. In dem Antrag wird die NÖ Landesregierung aufgefordert, „sich gemeinsam mit der Bundesregierung bei der Europäischen Union dafür einzusetzen, dass das Freihandelsabkommen Mercosur nicht beschlossen wird und somit die EU-Standards bei der Lebensmittelproduktion, bei Menschenrechten und im Klimaschutz erhalten bleiben.“