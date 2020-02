„Natürlich“ habe der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) die „soziale Absicherung von Unternehmern in seiner DNA verankert“, betonte Thomas Schaden, Präsident des SWV Niederösterreich, heute Vormittag vor Journalisten. Gerade im Hinblick auf die anstehenden Wirtschaftskammer-Wahlen gebe es aber noch andere Themen, für die sich der SWV stark mache. Eine der Forderungen: „Mehr Zugang zu öffentlichen Aufträgen“, betonte Schaden.

Der SWV wolle das Bestbieterprinzip (Auftraggeber muss sich für das wirtschaftlich günstigste Angebot, nicht für das billigste, entscheiden, Anm.) forcieren. Schaden will ein solches bereits ab einer Grenze von 10.000 Euro, nicht wie bisher ab einer Million Euro – damit auch KMU und EPU überhaupt die Chance bekämen, öffentliche Aufträge zu erhalten. Außerdem fordert der SWV eine Neuauflage des Handwerkerbonus im Umfang von fünf Millionen Euro für Niederösterreich – bei der letzten Aktion lag das Volumen bei 3,5 Millionen Euro.

Absetzbarkeit von Arbeitsplätzen in Wohnungen

EPU und KMU hätten, so SWV-Vizepräsidentin Monika Retl, einen Nachteil dadurch, dass Arbeitsplätze in Wohnungen in niedrigerem Ausmaß steuerlich geltend gemacht werden können als die Kosten für externe Büro- und Arbeitsräume. Gerade EPU hätten ihre Arbeitsplätze aber häufig zu Hause, so Retl. Sie fordert die Absetzbarkeit der Kosten in Form einer Pauschalierung.

Forcierung des Breitband-Ausbaus gefordert

Für SWV-Vizepräsidenten Christian Klug steht außerdem eine Ausweitung der Vorsteuerabzugberechtigung für Fahrzeuge von Unternehmern ganz oben auf der Agenda. Bisher gebe es ja eine Liste mit Fiskal-Lkw, die vorsteuerabzugsberechtigt sind – allerdings seien das nur Klein-Lkw. Klug will sich für eine Fiskal-Pkw-Regelung einsetzen, damit etwa Pkw bis zu einem Wert von 40.000 Euro vorsteuerabzugsberechtigt sind.

„Wir halten die aktuelle Regelung für wirtschaftlich unklug“ – aber auch aus ökologischer Sicht, weil Klein-Lkw in der Regel höhere Emissionen hätten. Darüber hinaus fordert er eine Forcierung des Breitband-Ausbaus im ländlichen Raum. „Die Ausdünnung im ländlichen Raum muss weg“, so Klug – immerhin gebe es Unternehmer in entlegenen Regionen, die in der täglichen Arbeit durch ein schwaches Internet beeinträchtigt sind. Auch Gastronomiebetriebe würden etwa auf Bewertungsplattformen negative Bewertungen erhalten, wenn das Wlan in den Gästezimmern ausfalle.

Schaden: "Sind guter Dinge, dass Wahlbeteiligung steigt"

Angesprochen auf die traditionell niedrige Wahlbeteiligung bei den Wirtschaftskammer-Wahlen erklärte Schaden: „Wir sind guter Dinge, dass die Wahlbeteiligung steigen wird“ – die Einstellung würden aber alle wahlwerbenden Listen teilen. Die große Unbekannte sei hier aber die Gruppe der Personenbetreuer und Personenbetreuerinnen, die über 20 Prozent der Wahlberechtigten ausmache, aber nur schwer zu erreichen sei.

Bei der letzten Wirtschaftskammer-Wahl 2015 erzielte der SWV NÖ als Zweiter hinter dem ÖVP-nahen Wirtschaftsbund knapp 11,2 Prozent der Stimmen, ein Plus von 1,6 Prozentpunkten gegenüber der Wahl 2010.