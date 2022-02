NÖ rückt mit Chats in den Fokus

Wenn am 2. März der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss startet, steht ein Mann unweigerlich im Mittelpunkt: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP. Einerseits, weil er den Vorsitz in dem U-Ausschuss führen wird. Andererseits, weil er in den nun veröffentlichten Nachrichten – die illegal vom Handy des Ex-Kabinettschefs im Innenministerium, Michael Kloibmüller, abgesaugt worden sein sollen – unter Druck kommt. Ob die Chats strafrechtlich relevante Informationen beinhalten, ist ungewiss. Dem früheren Grünen-Nationalratsabgeordneten und nunmehrigen Herausgeber des Online-Mediums zackzack.at, Peter Pilz, wurden die Nachrichten zugespielt. Er hat die rund 4.000 Seiten nun der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft übergeben.

Nährboden der Aufregung über die Chats ist der Verdacht des Postenschachers und der Parteibuchwirtschaft. So soll es unter Sobotka im Innenministerium laut „Standard“ etwa eine Interventionenliste gegeben haben. Obwohl der Inhalt der Liste laut der Tageszeitung nicht bekannt ist, tauchten bereits konkrete Beispiele auf, die auch nach Niederösterreich führen: Ein Beispiel ist die Besetzung der Stelle des stellvertretenden Kommandanten der Polizeiinspektion Wieselburg.

Das ist unter anderem der Grund, warum FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker, seines Zeichens FPÖ-Fraktionsvorsitzender im Untersuchungsausschuss, Sobotka nahe legt, den Vorsitz abzugeben: „Wenn Sobotka Vorsitzender ist, macht man den berühmten Bock zum Gärtner“, meint Hafenecker. Sogar der ÖVP-Regierungspartner, die Grünen, raten dem Nationalratspräsidenten, die Entscheidung über den Vorsitz noch einmal „zu überdenken“.

Mikl-Leitner entschuldigte sich für ihre Aussage

Zuletzt rückte neben Sobotka auch seine Vorgängerin im Ministerium, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in den Fokus. In einer Nachricht an Kloibmüller hatte sie 2016 im Zuge der damaligen Streitigkeiten in der Großen Koalition die Sozialdemokraten mit dem Satz „Rote bleiben Gsindl!“ beschrieben. Mikl-Leitner hatte sich nach Veröffentlichung der Nachricht sowohl öffentlich als auch persönlich bei den SPÖ-Spitzen entschuldigt. Für NÖ-SPÖ-Chef Franz Schnabl nicht genug. Er kritisiert, dass das in NÖ stets betonte „Miteinander“ nur eine hohle Phrase sei, und sorgt mit T-Shirts und Plakaten dafür, dass der „Gsindl“-Sager nicht in Vergessenheit gerät.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner fordert indes zur sachlichen Arbeit auf: „Wir sollten insbesondere in den nächsten Wochen und Monaten alles daran setzen, dass wir uns den Streit auf Bundesebene nicht ins Land tragen lassen“, so Ebner.