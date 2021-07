"Die Installation der Handysignatur war bisher ein solide nachgefragtes aber nicht übermäßig bekanntes Service der Arbeiterkammer. Das änderte sich mit dem Grünen Pass schlagartig", gab die AKNÖ am Freitag in einer Aussendung bekannt. Der Pass stelle die relevanten Corona-Gesundheitsdaten wie Testergebnisse oder Impfzertifikate sofort und mobil zur Verfügung.

So viele Menschen wie nie zuvor wenden sich an die AK Niederösterreich für die Installierung der Handysignatur (Grundvoraussetzung für den Grünen Pass).

AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser schildert in der Aussendung: „Schon im Mai haben viermal so viele Menschen wie gewöhnlich dieses Service in Anspruch genommen, im Juni waren es fünfmal so viele. Im Juli könnte das sogar noch übertroffen werden.“ Er zeigt sich erfreut, dass das Service so gut angenommen wird. „Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man Menschen helfen kann. Der Ansturm zeigt natürlich auch, wie wichtig es ist, dass wir regional überall vertreten sind.“

Die Signatur ermöglicht nicht nur den Zugang zum Grünen Pass, sie gilt wie die Bürgerkarte als digitaler Ausweis. Mit ihr können zahlreiche Amtsgeschäfte online erledigt werden. Die Installation der Handysignatur auf einer AK Niederösterreich-Bezirks- oder Beratungsstelle sei laut Aussendung kostenlos, einzige Voraussetzungen seien – neben einem Smartphone und einem Lichtbildausweis – ein Termin bei der jeweiligen Stelle und die dortige Einhaltung der 3 G-Regeln.