Vor 30 Jahren war sie noch gesperrt, die Brücke über die Thaya. Die Traversen verrostet, die Bretter verschleppt. Und auf der anderen Seite? „Feindesland.“

Das war vor 30 Jahren noch mit Stacheldraht und Strom gesichert. Und von fast zwölf Meter hohen Wachtürmen, der eine nicht einmal 400 Meter vom nächsten entfernt, bewacht. Dann kam die Wende. Der „Eiserne Vorhang“ fiel. Die Zäune und die Türme auch. Und die Brücke? Wurde 1989 ganz spontan wieder geöffnet. Von den Hardeggern. Und den Frainern.

Die feierten vergangenes Wochenende gemeinsam. Ein „großes Fest“ in Österreichs kleinster Stadt. Und mit Tschechiens nur drei Kilometer entferntem Vranov (deutsch: Frain), mit dem Schloss am Hügel und dem Raben im Wappen. „Vor 30 Jahren“, erzählte NÖs EU-Landesrat Martin Eichtinger beim Festakt, „war ich beim Durchtrennen des Eisernen Vorhangs live an der Seite von Alois Mock. Es war ein bewegender Moment!“

Heute wolle man vor allem die „enge Freundschaft mit den Nachbarn weiter ausbauen!“ „Gute Beziehungen“ hat man auch an der 1990 renovierten Thayabrücke schon längst wieder. Nur in manchen Bereichen brauche es, so Hardeggs Bürgermeister, noch Zeit: „In der Sprache!“