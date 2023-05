Europatag: Gym Neunkirchen freut sich über den ersten Platz

Im Haus der Digitalisierung in Tulln fand am Montag der Europatag unter dem Motto „Mensch und Maschine – Welche Kompetenzen brauchen wir“ statt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker, Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk (ÖVP) und „Haus der Digitalisierung“-Geschäftsführer Claus Zeppelzauer sprachen dabei vor etwa 200 Schülerinnen und Schülern über Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Außerdem wurde der Sieger des Schulwettbewerbs „Arbeitswelt der Zukunft“ ausgezeichnet. Organisiert wurde der Tag vom „Europa-Forum Wachau“ sowie „Europe Direkt Niederösterreich“.

Bundesgymnasium Neunkirchen holt sich ersten Platz

Im Vorfeld der Veranstaltung wurde ein Wettbewerb an Niederösterreichs Schulen gestartet - mit dem Ziel, Inspirationen aus den Ideen der Jugendlichen zum Thema „Mensch und Maschine“ zu schöpfen. In zahlreichen Beiträgen erklärten diese, wie sie sich den digitalen Wandel und die Arbeitswelt in Zukunft vorstellen. Für die besten drei Ideen und Vorträge wurden regionale Shopping-Gutscheine im Wert von 200 Euro vergeben. Gewonnen hat das „Interview mit Dr. Zweistein“ von Schülerinnen und Schülern des Bundesgymnasiums Neunkirchen vor dem Projekt „HAKATAR“ von Schülerinnen und Schülern der HAK Amstetten und der „Schule in 2050“ von Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums Gmünd. Alle Beiträge kann man hier nachsehen.

Im Rahmen eines anschließenden Stationenbetriebs konnten sich die Schülerinnen und Schüler mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft und dem Hochschulwesen vernetzen. Dabei waren die BOKU Tulln, die FH St. Pölten, die Karl Landsteiner Universität, die Universität für Weiterbildung in Krems, die Wirtschaftskammer Niederösterreich und die Jugendinfo Niederösterreich vertreten.

Der Europatag am 5. Mai sei ein ganz wichtiger Tag, an dem man sich vor Augen führen solle, was Europa bedeute und die Europäische Union bringe, unterstrich die Landeshauptfrau. „Vom Fall des Eisernen Vorhanges 1989, dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995 und dann die Erweiterung in unseren Nachbarländern“, habe sie wichtige Schritte der EU miterlebt, erzählte sie. Während ihrer Schulzeit in Laa/ Thaya (Bezirk Mistelbach) habe sie erlebt wie es ist, am Eisernen Vorhang zu leben. Damals gab es in Niederösterreich noch keine Universitäten oder Fachhochschulen und durch die EU, hat Niederösterreich nun beides, betonte Mikl-Leitner.

Die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz rücken in letzter Zeit immer wieder in den Vordergrund. Auch in Niederösterreich hat künstliche Intelligenz im Bereich der Arbeitswelt mittlerweile eine enorme Bedeutung. „Die Wirtschaftswelt muss sich darauf einstellen. Ja, viele Berufe wird es nicht mehr geben, aber es werden viele neue Berufe entstehen“, so die Landeshauptfrau. Das Haus der Digitalisierung sei dahingehend die Plattform zwischen Wissenschaft, Forschung, Unternehmertum und Bildung. Digitale Kompetenz sei wichtig und notwendig, um wettbewerbsfähig zu sein.

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich zeigt sich überzeugt, dass Künstliche Intelligenz nicht aufzuhalten sei. Er erkennt vor allem einen „Riesenschub in diese Richtung - von einfachen Hilfeleistungen bis hin zu hochkomplizierten Aufgaben.“ Trotzdem betont er, dass niemand Angst um seine Arbeit haben muss: „Alleine durch den Facharbeitermangel muss Digitalisierung noch stärker Einzug halten“, so Ecker.

Haus der Digitalisierung

Das Haus der Digitalisierung befindet sich in Tulln und wurde im Dezember 2022 eröffnet. Es bildet eine zentrale niederösterreichische Anlaufstelle für Betriebe und Expertinnen und Experten im Digitalisierungsbereich. Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk sieht einen „besonderen Auftrag“, den seine Stadt als Standortgemeinde des Hauses der Digitalisierung habe. „Tulln ist die Gartenstadt Österreichs, wir versuchen durch Digitalisierung unter anderem in unser Grünraummanagement einzugreifen, aber auch im Standesamt sind die Akten digitalisiert. Es gibt eine Vielzahl an Aktivitäten, die zum Nutzen der Menschen umgesetzt werden.“ Für ihn ist es vor allem wichtig, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren und zu schulen.

Seit 16. Jänner habe das Haus der Digitalisierung den Publikumsbetrieb gestartet. Geschäftsführer Claus Zeppelzauer betont: „Unsere Mission ist es, aufzuklären.“ Das geschehe einerseits durch die virtuelle Plattform, andererseits durch das Haus der Digitalisierung als „Herzkammer sämtlicher Digitalisierungsaktivitäten.“ Das Haus sei „kein Museum, hier wird die Entwicklung von Mensch und Maschine auf sechs Stationen interaktiv nähergebracht.“

Mehr Infos unter: Das virtuelle Haus der Digitalisierung (virtuelleshaus.at)