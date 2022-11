Die Glasfaser-Zukunft strahlt von St. Pölten aus

Werbung

Nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie ist klar, dass Hochleistungs-Internet einer der wichtigsten Standortfaktoren der Zukunft ist. In Österreich, gibt es dafür noch Luft nach oben. Bis dato haben osteuropäische Länder wie Estland oder Lettland bzw. Südeuropäer (Spanien, Portugal) die Nase vorne.

Dass sich das bald ändert, dafür will die österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft öGIG sorgen. Und die hat in der Vorwoche ihren Sitz am Europaplatz in St. Pölten offiziell eröffnet.

„Die nöGIG wird sich auf die ländlichen Gebiete mit Gemeinden unter 5.000 Einwohner konzentrieren. Alles darüber wollen wir ansprechen.“ öGIG-Geschäftsführer Hartwig Tauber

Das privatwirtschaftlich geführte Unternehmen errichtet die Glasfasernetz-Infrastruktur bis zu den Haushalten.

Der Vorteil: „Die Netze sind offen. Das heißt, welchen Internet-Service-Betreiber sich der Endkunde aussucht, bleibt jedem selbst überlassen“, betont öGIG-Geschäftsführer Hartwig Tauber, ein gebürtiger Waldviertler.

Die öGIG will den Glasfaserausbau in den Städten in Niederösterreich sowie in fünf weiteren Bundesländern forcieren. Foto: Martin Steiger

Die öGIG ist aktuell in sechs Bundesländern aktiv. Auch in Niederösterreich, wo man mit der landeseigenen Breitbandholding nöGIG kooperiert.

„Die nöGIG wird sich auf die ländlichen Gebiete mit Gemeinden unter 5.000 Einwohner konzentrieren. Alles darüber wollen wir ansprechen, weil wir offene Netze bis zum Haushalt im städtischen Bereich (Anm.: Projekte sind u. a. in Gänserndorf und Ternitz geplant) umsetzen“, so Tauber. Der gemeinsame Nenner der Partner öGIG und nöGIG ist der Investor – die Allianz Versicherung mit Sitz in München.

Christoph Holzer von der Allianz Versicherung. Foto: Foto A.Rauchenberger

„Die Wertschöpfung, die in Niederösterreich zu tragen kommt, ist enorm“, erklärt Christoph Holzer, Eigentümervertreter der Allianz Capital Partners.

Bis 2024 sollen insgesamt 300 Millionen Euro in das nöGIG-Projekt fließen. „Dazu kommen zusätzlich mehr als 70 Millionen für öGIG-Projekte“, so Holzer, der Niederösterreich eine bundesweite Vorreiterrolle bescheinigt. Für die Allianz ist Österreich nach Frankreich und Deutschland der dritte wichtige Kernmarkt in diesem Bereich.

öGIG-Ziel: Eine Million Haushalte bis 2030

Dass die Nachfrage nach Glasfaser trotz der Teuerungswelle ungebrochen hoch ist, unterstreicht die Entwicklung der öGIG. Waren es zu Beginn des Jahres 2021 noch vier (!) Mitarbeiter, so ist die Zahl nach nur eineinhalb Jahren auf 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Höhe geschnellt. „Wir sind auch einer der größten Fördernehmer der Breitband-Milliarde“, betont Geschäftsführer Tauber.

Sein Ziel mit der öGIG ist klar. Bis zum Jahr 2030 will man eine Million Haushalte in Österreich versorgen. „Damit bekommt man eine Infrastruktur für die nächsten 20, 30 Jahre für sämtliche Anwendungen, die noch kommen können.“, ergänzt er.

So könne man auch heute bereits Internetgeschwindigkeiten von 10 Gigabit erreichen. Diese Bandbreiten seien für Virtual Reality (VR) interessant. So soll man in Zukunft mittels VR-Brille zum Beispiel auch in Mailand shoppen gehen können“, wie Christoph Holzer ergänzt.

Zufrieden ob der Entwicklung zeigte sich bei der Eröffnung der öGIG auch Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, der auch in Hinblick auf die landeseigene nöGIG weiß: „Es zeigt, dass wir auf das richtige Pferd gesetzt haben.“