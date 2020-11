Niederösterreich feiert am kommenden Sonntag wieder seinen Landespatron, den Heiligen Leopold. Und das Corona-bedingt diesmal ganz ohne den großen Festakt im Festspielhaus St. Pölten und das Leopoldifest in Klosterneuburg. Gleich bleibt nur, dass es am 15. November am Vormittag wieder eine Pressekonferenz im Stift Klosterneuburg sowie das Pontifikalamt geben wird, an dem die Landesregierung teilnehmen wird.

Und auch auf die Festrede von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner muss trotz Corona-Beschränkungen niemand verzichten: Sie wird ab 13 Uhr über Facebook unter facebook.com/niederoesterreich zu sehen und hören sein – ebenso wie ein Film mit Sprecher Frank Hoffmann sowie die von Kindern gesungene Landeshymne.

„Der Landesfeiertag ist ein wichtiger Tag für unsere Heimat und unsere Geschichte. Und auch wenn Corona uns zwingt, unsere sozialen Kontakte einzuschränken, wollen wir unseren Festtag in Niederösterreich gebührend feiern“, erklärt Mikl-Leitner.

Inhaltlich wird sich die Landeshauptfrau mit der aktuellen Corona-Situation befassen – aber auch den Blick in die Zukunft richten und eine Botschaft der Zuversicht verkünden: „Unsere Landsleute wurden in der Vergangenheit schon oft geprüft, sei es durch historische Entwicklungen oder durch Umweltkatastrophen. Aber letztendlich haben sich immer die Tatkraft und der Zukunftswille durchgesetzt. Das sollte uns allen in diesen Tagen Mut geben.“