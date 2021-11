Festakt zum Landesfeiertag wurde kurzfristig abgesagt

Heute in einer Woche, am 15. November, feiert Niederösterreich wieder seinen Landespatron, den Heiligen Leopold. Der traditionelle Festakt dazu im

St. Pöltner Festspielhaus musste coronabedingt jedoch erneut kurzfristig abgesagt worden. Das habe das Amt der Landesregierung in enger Abstimmung mit dem Sanitätsstab entschieden, hieß es heute.

Wie schon im Vorjahr will sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) jedoch wieder online mit einer Videobotschaft an die Landsleute wenden. Zu sehen sein wird die am 15. November auf der Facebook-Seite "Unser Niederösterreich".

Im Fokus sollen dabei "in dieser besonderen Zeit die Besonderheiten des Landes stehen". „Gerade das Vertrauen in das Besondere ist eine wichtige Kraftquelle, die das Land auch in turbulenteren Zeiten sicher in die Zukunft führen soll“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.