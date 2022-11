Das Weinviertel ist der Öl- und Gas-Hotspot des Landes

Werbung

Pumpenböcke bewegen sich mit einem leisen Knarren immerzu auf und ab. Sie gehören im Weinviertel zum Landschaftsbild wie die Weinreben. Dazwischen ragen Bohrtürme in die Lüfte. Obwohl sich in den vergangenen Jahren auch immer mehr Windräder zu den Symbolen der fossilen Energiegewinnung gesellen, zeigt die Fahrt durch das nordöstliche Landesviertel, welche Rolle Erdgas- und -öl hier spielt – beziehungsweise spielte.

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs, der die Abhängigkeit von russischem Gas deutlich machte, ist die aus Umweltgründen zuvor längst abgeschriebene heimische Förderung fossiler Rohstoffe wieder in den Fokus gerückt. Bei der Frage, wie viele Ressourcen Österreich selbst hat und fördert, kommt die Sprache zwangsläufig auf Niederösterreich: Mit 90 Prozent der Erdöl-Vorkommen gilt es als „Öldorado“ der Alpen-Republik.

Im Weinviertel befindet sich zudem ein erheblicher Teil der Gas-Vorkommen – 84 Prozent der in Österreich bekanntermaßen vorhandenen Ressourcen. Der Rest kommt aus Oberösterreich und Salzburg. Entstanden sind Öl und Gas durch das Zusammenspiel einer Reihe komplexer geologischer, physikalischer und chemischer Vorgänge, die sich laut der Geologischen Bundesanstalt in idealer Weise in Beckenlandschaften im Umfeld großer Gebirgszüge finden.

Bauer entdeckte das Öl 1914 durch Zufall

Entdeckt wurden die Rohstoffe im Wiener Becken durch Zufall. „Ein Bauer in der heutigen Slowakei stieß 1914 darauf. Dort kam es zu einer Gasexplosion und bei der danach durchgeführten Bohrung fand man Erdöl“, berichtet Gerhard Ruthammer, der bei der OMV arbeitete und an der Montan-Uni Leoben lehrte. Im österreichischen Teil des Wiener Beckens entdeckte man dann ab 1930 zahlreiche Ölfelder im Raum Zistersdorf und 1949 das größte zusammenhängende Erdölfeld Mitteleuropas rund um Matzen/Prottes.

Den betroffenen Orten, die in einem Verband ihre Interessen vertreten, brachten die Rohstoffe Arbeitsplätze, Kommunalsteuereinnahmen und damit einen gewissen Wohlstand, wie der Obmann des Verbands der niederösterreichischen Erdöl- und Erdgasgemeinden sowie Auersthaler Bürgermeister, Erich Hofer, bestätigt.

„In der Zeit des Nationalsozialismus und der Besatzung wurde regelrechter Raubbau an den österreichischen Rohstoffen betrieben“, berichtet Ruthammer, der mehrere Bücher zu diesem Thema verfasste. Aktuell bauen die OMV, RAG und zu kleinen Teilen die ADX Energy im Weinviertel noch Erdöl und -gas ab. Den rund 30 betroffenen Orten, die in einem 2005 gegründeten Verband gemeinsam ihre Interessen vertreten, brachte die Förderung viele Arbeitsplätze, Kommunalsteuereinnahmen und damit einen gewissen Wohlstand, wie auch Verbandsobmann Erich Hofer aus Auersthal bestätigt.

Die goldenen Zeiten der Erdöl- und Erdgas-Förderung sind in Niederösterreich aber vorbei. Während laut Ruthammer früher mit den heimischen Rohstoffen sogar mehr als der eigene Bedarf gedeckt werden konnte, sind es heute nur noch zehn Prozent. Und die Vorräte sind endlich: Wenn im selben Maß weiter gefördert wird und keine neuen Technologien wie das umstrittene Fracking hinzukommen, geht er davon aus, dass Österreich noch zehn Jahre lang Öl und Gas hat.