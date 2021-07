Haferflocken und Birchermüsli aus den österreichischen Supermarkt-Regalen haben oftmals eine weite Reise hinter sich. Dem sind sich Konsumenten aber – gerade bei Getreideprodukten – nicht immer bewusst. Hinweise auf der Verpackung wie „Abgepackt in Österreich“ würden ihnen ein falsches Bild vermitteln, kritisieren Landwirtschaftskammer NÖ, Bauernbund Österreich, der Verein Wirtschaften am Land und die Landjugend NÖ nach einem in Eigenregie durchgeführten Regionalitäts-Check.

Im Zuge dessen wurde niederösterreichweit die Herkunft von 33 verschiedenen Haferflocken-Marken und elf unterschiedlichen Birchermüsli-Marken kontrolliert. Darunter wurde bei sieben Produkten Österreich als Herkunftsland nachweislich angegeben, das entspricht 21 Prozent aller untersuchten Produkte. „Die Ergebnisse sind ernüchternd“, sagt Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager (ÖVP). Besonders erschreckend sei jedoch, dass bei einem Produkt die Herkunft gar nicht nachweisbar war, so Schmuckenschlager.

Die Ergebnisse des Regionalität-Checks seien aber nicht nur in Bezug auf Konsumentenschutz bedenklich. Durch Verpackungen mit Angaben, wie „Abgepackt in Österreich“ oder rot-weiß-roter Fahne bestehe zusätzlich die Gefahr regionale Wertschöpfung zu verlieren, so Schmuckenschlager.

Die Landwirtschaftskammer NÖ appelliert daher an das Gesundheitsministerium und das Europäisches Parlament für mehr Transparenz und eine klare lückenlose Kennzeichnung, aus welchem Land das Produkt kommt. Konkret solle das AMA-Gütesiegel ausgeweitet werden, für Getreide und Getreideprodukte wie Backwaren. Hafer aus Österreich stehe für Artenvielfalt und höchste Sorgfalt beim Pflanzenschutzmittel, so Bauernbund Präsident Georg Strasser. Auch der Jugend sei das ein Anliegen, weiß Stellvertretende Landjugend-Landesleiterin, Magdalena Polsterer. „Gerade mit unserer Generation wird Umweltschutz immer wichtiger“, sagt Polsterer.