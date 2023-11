SPÖ NÖ fordert „Strompreisbremse statt EVN-Luxusgagen“

„In diesen Tagen und Wochen bekommen zehntausende niederösterreichische Familien ihre Jahresrechnungen von der EVN“, sagt Landesrat und SPÖ-NÖ-Vorsitzender Sven Hergovich bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Viele Haushalte haben laut Hergovich mit Nachzahlungen im drei- oder vierstelligen Bereich zu kämpfen. Gleichzeitig stehe man am Anfang der neuen Heizsaison und die Großhandelspreise für Gas steigen derzeit wieder an. Unter diesen Umständen müsse die Landesregierung die NÖ Bevölkerung bei der Bezahlung ihrer Energiekosten entlasten, betont der SPÖ-NÖ-Vorsitzende. Der blau-gelbe Strompreisrabatt sei allerdings mit Ende September 2023 ausgelaufen.

„Ich fordere eine Verlängerung der Strompreisbremse um mindestens ein halbes Jahr. Danach kann die Hilfe stufenweise zurückgefahren werden, sofern sich die Strompreise wieder dem Niveau vor 2022 annähern. So lange die Preise so hoch sind, braucht es aber weiter eine Bremse“, erklärt Hergovich. Der Landesrat kritisiert weiter, dass ÖVP und FPÖ „anstatt betroffenen Familien zu helfen, einen weiteren „sinnlosen Luxusjob um 600.000 Euro im EVN-Vorstand schafft“. Diesen Schritt lehnen Niederösterreichs Sozialdemokraten eindeutig ab und fordern eine Halbierung der „EVN-Luxusgagen“. Die Volkspartei hat den dritten Vorstandsposten bei der EVN kürzlich verteidigt (die NÖN berichtete). Die Vorstandsvergütung von je 600.000 Euro bezeichnete ÖVP-Manager Matthias Zauner als „marktkonform“.

Verwirrung um Stimmbindungsvertrag im Aufsichtsrat, Reinhard Wolf: „So etwas gibt es nicht“

Zauner wies außerdem daraufhin, dass im Aufsichtsrat der EVN auch Vertreterinnen und Vertreter der SPÖ für einen dritten Vorstand gestimmt haben. Die Wiener Stadtwerke befinden sich im 100-prozentigen Eigentum der Stadt Wien und sind nach dem Land Niederösterreich der zweitgrößte Aktionär der EVN. Die Aufsichtsratsmitglieder, die die Stadtwerke vertreten, vertreten also in gewisser Weise auch die EVN. Hergovich begründet die Stimmen der SPÖ-Vertreter mit einem Syndikatsvertrag zwischen den Anteilhaltern des Landes NÖ und den Anteilhaltern der Wiener Stadtwerke. Demnach seien die Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke an die an die Entscheidungen der Aufsichtsratsmitglieder der NÖ Landes-Beteiligungsholding gebunden.

Ein solcher Syndikatsvertrag bzw. ein dem ähnlicher Stimmbindungsvertrag bestehe allerdings laut Reinhard Wolf, dem Aufsichtsratschef der EVN, nicht. „Bei der Aussage zur Stimmbindung von Aufsichtsratsmitgliedern handelt es sich um einen Irrtum: Nach dem Aktiengesetz haben Aufsichtsratsmitglieder weisungsfrei, unabhängig und ausschließlich im Interesse der Gesellschaft zu entscheiden, weshalb Stimmbindungen im Aufsichtsrat unzulässig sind. Es gibt sie daher auch bei EVN nicht“, äußert sich Wolf gegenüber der NÖN. Auch in der Landtagssitzung am 25. Oktober wurde dieser Irrtum bereits aufgeklärt.

Die SPÖ NÖ bezieht sich auf einen Online-Bericht der NÖN aus dem Jahr 2020. Damals wurde berichtet, dass die Wiener Stadtwerke mit 28,35 Prozent bei der niederösterreichischen EVN eingestiegen sind und es sich dabei um eine „reine Finanzbeteiligung“ handle. „Wie schon 2020 in der NÖN zu lesen, sehen die Wiener Stadtwerke ihr Engagement bei der EVN als reines Finanzinvestment und haben sich auch immer so verhalten. Die politische Mehrheit - die Aufsichtsräte der schwarz-blauen Koalition - gibt die Richtung im Aufsichtsrat vor“, heißt es aus der SPÖ Niederösterreich.

Strom- und Energiemanager verdienen in NÖ am meisten

Laut Berechnungen der SPÖ NÖ seien die Gehälter der EVN-Vorstände im Vergleich zu anderen Landesenergieversorgern eindeutig am höchsten. Während in der Steiermark das Gehalt bei 244.000 Euro liegt, sei es in Niederösterreich mit rund 600.000 Euro mehr als doppelt so hoch. Fünf der Landesenergieversorger zahlen ihren Vorständen etwa die Hälfte des EVN-Vorstandsgehalts, andere Gehälter liegen sogar unter der Hälfte.

Eine Auswertung der SPÖ NÖ zeigt: Die durchschnittlichen Vorstandsbezüge bei den Landesenergieversorgern sind in NÖ im Bundesländervergleich am höchsten. Foto: SPÖ NÖ, Johannes Kern

„Unsere Forderung nach einer Halbierung der Managergagen bei der EVN ist also nicht nur angemessen, sondern, wie der Vergleich in Österreich zeigt, absolut angemessen“, sagt Hergovich.