"Corona zwingt uns nicht dazu, nichts zu tun. Es zwingt uns nur dazu, die Dinge anders zu tun", gibt VP-Landesgeschäftsführer die Marschroute zum Start der Konjunkturgesprächen und Arbeitskonferenzen in den einzelnen Bezirken vor.

So will die ÖVP Niederösterreich mehr als 100 Termine in den Bezirken durchführen, um jeweils in möglichst kleinen Gruppen und mit möglichst viel Abstand den Kontakt mit den Landsleuten suchen. Neben Konjunkturgesprächen mit Unternehmer und Arbeitnehmervertreter auch mit Meinungsbildnern in den Bezirken.

Zum Start stellte VP-Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer ein 229 Millionen Euro schweres Konjunkturpaket vor, welches in den nächsten beiden Jahren Investitionen in der Höhe von 450 Millionen Euro auslösen soll.

Das Paket richtet sich dabei nach den drei Leitlinien Regionalität, Innovation und Liquidität. Laut aktuellen Prognosen schrumpft die niederösterreichische Wirtschaft um 6,6 Prozent, österreichweit sogar um 7,3 Prozent. Das Konjunkturpaket soll nun weitere wirtschaftliche Folgen für Niederösterreich dämpfen.

Erfreuliche Meldungen gibt es indes vom Arbeitsmarkt in Niederösterreich. Waren zum Höhepunkt der Krise 80.199 Menschen in Niederösterreich auf Jobsuche, sind es aktuell nur mehr 55.233. Gegenüber dem Vergleichszeitrum im Vorjahr gibt es aktuell um knapp 9.800 Arbeitslose mehr. "Mittlerweile haben wir weniger Arbeitslose als in jedem anderen Krisenmonat davor", betont VP-Landtagsabgeordneter Franz Rennhofer.

Die aktuelle Pandemie hat auch Auswirkungen auf den Tourismus in Niederösterreich. So haben sich in Melk, als einem der Tourismus-Hotspots in Niederösterreich, die Nächtigungszahlen mit knapp 31.000 Nächtigungen halbiert.

"Als Tourismusstadt sind wir darauf angewiesen, alles dafür zu tun, dass sich die Lage so schnell wie möglich wieder erholt", erklärt Melks VP-Bürgermeister Patrick Strobl, der die Einhaltung der aktuellen Vorgaben zur Bekämpfung der Pandemie als einziges Gegenmittel sieht. "Aktuell ist unser Bezirk orange, wir müssen aber darauf schauen, dass wir bald wieder gelb oder grün werden", meint Strobl.