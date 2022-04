SPÖ Niederösterreich: Honorarkonsul will Franz Schnabl stürzen

Werbung

SPÖ-Mitglied ist Markus Posset (45) aktuell nicht. Der Partei war er zwar im Alter von 15 Jahren als ÖBB-Lehrling beigetreten. Die Mitgliedschaft habe er aber in den 90er-Jahren zurückgelegt. Dennoch will Posset, der berufsbegleitend drei Studien abgeschlossen hat und unter anderem als Medienmanager Chef der Qualitätsmedien Trend und Profil war, um die Nachfolge von SPÖ-Chef Franz Schnabl in den Ring steigen.

Das ginge nur, wenn er beim SPÖ-Parteitag als Gegenkandidat nominiert werden würde. Der Unternehmer „will gefragt werden“, wie er im NÖN-Gespräch anmerkt. „Gerade jetzt und aus der Sicht der Wirtschaft und der vielen jungen BürgerInnen in Niederösterreich ist es wichtig, dass endlich ein neuer Wind einkehrt. Viel zu lange gab es einen Stillstand in der niederösterreichischen SPÖ. Taten müssen auf Worte folgen, um Zukunftsprojekte auch sinnvoll in der Praxis und nicht nur am Papier umzusetzen“, erklärt Posset seine Beweggründe.

Franz Schnabl könnte Konkurrenz um die Führung in der SPÖ-NÖ bekommen. Foto: SPÖ

Als er erstmals mit der Idee gespielt habe, habe er viele Anrufe bekommen, auch von SPÖ-Funktionären. Posset hat als Honorarkonsul von Albanien vor Kurzem seinen neuen Sitz in St. Andrä-Wördern eröffnet. Er stammt aus einer Politik-Familie, sein Onkel Gerhard Posset war Landessekretär des ÖGB.

Die Landes-SPÖ wollte die Vorhaben Possets nicht kommentieren. Seine Pläne waren dort noch nicht bekannt.