Ziel sei eine breit angelegte Bestandsaufnahme darüber, was in den Gemeinden gut läuft und wo es Verbesserungsbedarf gibt, sagte Landessprecherin Indra Collini bei einer Pressekonferenz in St. Pölten.

Menschen, die nicht mehr nur zuschauen wollen, seien auf einer eigens eingerichteten Website dazu aufgefordert, Problemlösungen zu erarbeiten, so Collini. Zusätzlich kündigte sie Straßenaktionen und "Misch dich ein"-Abende mit NEOS-Landtagsabgeordneten an. Die Inputs, die im Oktober und November gesammelt werden, sollen danach konsolidiert und Ende Jänner öffentlich präsentiert werden.

"Vieles läuft gut im Land", aber die "gute alte Packelei" sei in Niederösterreich weiter auf der Tagesordnung, befand die pinke Fraktionsobfrau. Sie forderte "weniger Frechheiten, aber mehr Freiheit für das Bundesland". Viele Menschen hätten ein Gefühl der Ohnmacht und den Eindruck, dass man ohne "richtiges Parteibuch" nichts bewegen könne, so Collini. Diese Bürger wolle man mit der Initiative "empowern". Als Themengebiete, in denen konkret Nachholbedarf bestehe, nannte die Fraktionschefin u.a. Kinderbetreuungsplätze, einen zeitgemäßen Internet-Zugang im Waldviertel sowie die Vergabe von gemeinnützigen Wohnungen.