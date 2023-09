Regierungsklausur brachte Wohnzuschuss und Rahmen für Pflegescheck

„Wir haben schon eine gute Dynamik, einen guten Lauf“, meinte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und bedankte sich erneut bei der FPÖ für die „hervorragende Zusammenarbeit“. Bei der Regierungsklausur in Maria Taferl (Bezirk Melk) präsentierte sie mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) die nächsten Arbeitsschwerpunkte von ÖVP und FPÖ, den Regierungsparteien mit einem gemeinsamen Arbeitübereinkommen in Niederösterreich. Flankiert wurde das Duo von der gesamten schwarz-blauen Regierungsmannschaft sowie den beiden Klubobmännern. "Es ist längst klar, dass wir eine stabile Regierungsmannschaft- haben mit dem ganz klaren Auftrag, für die Bevölkerung zu arbeiten und nicht gegen sie", betonte auch Landbauer - und entgegnete damit der vielfach geäußerten Kritik an dem schwarz-blauen Pakt.

Inhaltlich klang das Duo wie schon in den vergangenen Wochen: Man wolle „der breiten Mitte“ zielgerichtete Antworten auf „die Herausforderungen unserer Zeit liefern“, meinte Mikl-Leitner. Präsentiert wurden dazu Maßnahmen gegen die Teuerung sowie für den öffentlichen und den Straßenverkehr.

Neu war bei den Ankündigungen der Wohnzuschuss. Quasi als Nachfolger zum Wohn- und Heizkostenzuschuss sollen besonders betroffene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in Zeiten enorm gestiegener Wohnpreise unterstützt werden. Für einkommensschwache Haushalte gebe es ab Oktober einen Wohnzuschuss von mindestens 150 Euro, kündige Mikl-Leitner an - alle Infos dazu finden Sie hier. Vorgesehen sind dafür 45 Millionen Euro, Mittel die der Bund den Ländern zur Verfügung gestellt hatte.

Richtlinien für Pflegescheck wurden präsentiert

Konkretisiert haben die Regierungsparteien zudem die Richtlinien für den bereits vom Landtag beschlossenen Pflege- und Betreuungsscheck. Der kann ab 2. Oktober beantragt werden. Menschen, die mindestens Pflegestufe 3 haben und zuhause gepflegt werden, können die Unterstützung von 1.000 Euro für Anschaffung oder kleinere Umbauten erhalten, erklärte Mikl-Leitner. Für Demenzerkrankte oder Kinder kann das Geld bereits ab Pflegestufe 1 beantragt werden. Voraussetzung ist in allen Fällen die Teilnahme an einem Beratungstermin, hieß es aus dem Büro von Pflegelandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Neben diesen Maßnahmen wolle das Land Niederösterreich eine "Investitionsgarantie" abgeben, betonte Mikl-Leitner. In Zeiten der Teuerung werde das Land Geld für Kinderbetreuung, Hochwasserschutz, Kliniken, Wirtschaftsparks, Breitbandausbau oder für das ISTA Klosterneuburg ausgeben, erklärte sie.

Landbauer versprach Taktverdichtungen und Beschleunigungen mit dem Bahn-Fahrplanwechsel

Landbauer legte den Schwerpunkt in der zweiten gemeinsamen Regierungsklausur auf den Verkehr. Mit dem nächsten Fahrplanwechsel im Winter soll es zu Angebotsverdichtungen und Beschleunigungen auf mehreren Bahnstrecken in Niederösterreich kommen, kündigte er an. Die Details dazu sollen wie jene zu weiteren Ankündigungen - etwa eines Tierschutzkompetenzzentrums oder neuen Blackout-Vorsorgeplänen - erst präsentiert werden.

Corona-Fonds: Bisher 1.800 Anträge

Einen Zwischenstand gab der FPÖ-Landesvize zudem zum blauen Prestigeprojekt: Beim Corona-Fonds seien bisher 1.800 Anträge auf Entschädigungszahlungen eingegangen. Das ergebe ein Volumen von 1,5 Millionen Euro. Insgesamt wurde 31,3 Millionen Euro dafür budgetiert. 45 Prozent der bisherigen Ansuchen betreffen Landbauers Angaben zufolge Entschädigungszahlungen für durch Corona entstandene psychische und seelische Störungen.

Die durch das Proporzsystem ebenfalls in der Regierung vertretene SPÖ nahm an der Klausur nicht teil. Auf den neu angekündigten Wohnzuschuss reagierte Landes-SPÖ-Vorsitzender Sven Hergovich im Anschluss in einer Presseaussendung. „Es ist gut, dass Schwarz-Blau den Wohnzuschuss erhöht, aber unter der Teuerung leidet längst auch die breite Mitte der Gesellschaft. Es wäre das Mindeste, dass jede durchschnittlich verdienende Familie in Niederösterreich den Wohnzuschuss erhält“, meinte er und drängte weiterhin auf die Freigabe von Wohnbauförderungsgeldern für den gemeinnützigen Wohnbau.