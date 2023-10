Bauernbund fordert Ausweitung des AMA-Gütesiegels auf Brot

Was die Bäuerinnen und Bauern gerade bewegt, diskutierten Bauernbundfunktionärinnen und -funktionäre aus allen Bezirken am vergangenen Freitag bei der Herbstsitzung des Landesbauernrats. Thema war dort auch der Welt-Brottag am heutigen Montag.

Dazu forderte der NÖ-Bauernbund als Sofortmaßnahme die rasche Umsetzung des AMA-Gütesiegels für Backwaren wie Brot und Semmeln. Das solle den Bäuerinnen und Bauern helfen und gleichzeitig die Konsumentenrechte stärken, hieß es. „Das ukrainische Getreide muss dort ankommen, wo es gerade jetzt am dringendsten gebraucht wird – in Afrika und im Nahen Osten“, sagte Bauernbund-Direktor Paul Nemecek. Die Importe in die EU und die Verarbeitung von ukrainischem Getreide zeigen aus seiner Sicht jedoch, dass hier Nachbesserungsbedarf bei der Herkunftskennzeichnung herrscht. „In unseren Kaisersemmeln darf nur hochwertiges Getreide verwendet werden und dafür muss mit einem AMA-Gütesiegel rasch Sorge getragen werden“, forderte er.

Foto: NÖ Bauernbund

Absage an Vermögenssteuern

Diskutiert wurde neben der Lage am Getreidemarkt, wo der Bauernbund ein Maßnahmenpaket von der Europäischen Kommission einforderte, auch über Vermögenssteuern. „Unser Anspruch in der Politik ist und bleibt: Leistung muss sich wieder lohnen“, bekräftigte Bauernbund-Obmann Stephan Pernkopf. Er erteilte Forderungen nach Steuern auf Eigentum wie Haus und Hof eine klare Absage. „Wir lassen uns nicht den Acker unter dem Traktor wegbesteuern“, meinte er und reagierte damit auf Forderungen der SPÖ nach Eigentumssteuern.

Als Gastrednerin zeigte Verteidigungsministerin und frühere Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner anhand der aktuellen Auseinandersetzungen in der Ukraine und in Israel die Notwendigkeit eines starken Bundesheers zur Sicherung der umfassenden Landesverteidigung auf. Nur so könne laut Tanner die österreichische Neutralität gewährleistet werden. „Wir erfüllen unsere Hausaufgaben, die andere jahrzehntelang nicht erfüllt haben“, meinte Tanner zur groß angelegten Beschaffungsaktion des Heeres.