Karl Fritthum wird neuer Bildungsdirektor

Werbung

Nachdem er vor wenigen Tagen seinen 65. Geburtstag gefeiert hat, geht Bildungsdirektor Johann Heuras mit Ende Oktober in Pension. "Mit 65 Jahren zieht man sich schon gerne zurück. Aber mein Herz schlägt für die Bildung und das wird es weiter tun", sagte er zur NÖN.

Heuras' Nachfolger steht mittlerweile fest: Der bisherige Leiter des Präsidialbereichs der Bildungsdirektion, Karl Fritthum, übernimmt ab 1. November die Leitung der Bildungsdirektion. Das teilte das Bildungsministerium in einer Aussendung mit. In seiner bisherigen Funktion stand Fritthum an der Spitze des inneren Dienstes der Bildungsdirektion und war dort für mehr als 24.000 Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich.

Von Bildungsminister Martin Polaschek bekommt der neue Bildungsdirektor Vorschusslorbeeren: „Mit Karl Fritthum bekommt Niederösterreich einen neuen, engagierten Landesbildungsdirektor. Er überzeugte bereits in seiner Funktion als Leiter des Präsidialbereichs der Bildungsdirektion Niederösterreich." Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hält Fritthum für die geeignete Besetzung: "Er kennt die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsanforderungen für die Bildungslandschaft in Niederösterreich wie seine Westentasche und somit wird die erfolgreiche Arbeit im guten Miteinander zwischen Lehrpersonal, Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie dem Land Niederösterreich nahtlos fortgesetzt werden können.“