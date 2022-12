Landtagswahl: Einreichfrist für Wahlvorschläge endet

Werbung

Landesweit antreten werden ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS. Neben den im Landesparlament vertretenen Parteien sammeln weitere Listen wie MFG (Menschen - Freiheit - Grundrechte) und "WÄHLE Selbstbestimmung" um Robert Marschall Unterschriften für eine Kandidatur.

Um landesweit auf dem Stimmzettel zu stehen, sind Unterschriften von drei Mandataren oder zumindest 50 Unterschriften in jedem der 20 Wahlkreise erforderlich. Mit diesen 1.000 Unterschriften landesweit ist die Hürde in Niederösterreich die niedrigste der drei Landtagswahlen des nächsten Jahres - 2023 finden auch in Salzburg und Kärnten Urnengänge statt.

Die Wahlbehörde muss prüfen, ob die Unterschriften nur von in dem Wahlkreis Stimmberechtigten stammen. Unterstützungserklärungen von Zweitwohnsitzern gelten nicht, weil erstmals nur Personen mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich bei einer Landtagswahl im Bundesland stimmberechtigt sind.

Welche Parteien Wahlvorschläge eingebracht haben, wird am Freitagnachmittag bekanntgegeben. Nach der Sitzung der Landeswahlbehörde am 28. Dezember werden die endgültigen Wahlvorschläge veröffentlicht.