Seit dem Wochenende sind die 20 Impfzentren des Landes geschlossen. Geimpft wird nun bei niedergelassenen Ärzten und bei Spontan-Impfaktionen. Zudem fahren ab morgen, 17. August, Impfbusse durch das Land, um vor allem in Gemeinden mit niedriger Durchimpfungsrate noch mehr Menschen zum Stich gegen Covid zu bewegen. Verwendet werden dort die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna.

Impfen lassen kann man sich in den Bussen ohne Voranmeldung. „So kommen wir noch näher zu den jungen Menschen, aber auch zu Menschen, die ganz flexibel und ohne Anmeldung die Coronaschutz-Impfung erhalten möchten“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Der Fahrplan für August ist bereits online - wird, wie es vom Organisator Notruf NÖ heißt, jedoch laufend erweitert:

Dienstag, 17. August:

10-13 Uhr in 3343 Hollenstein/Ybbs, Walcherbauer 2, Gemeindeamt

15-18 Uhr in 3345 Göstling an der Ybbs, Göstling 41, vis-a-vis Rathaus

10-13 Uhr in 2460 Bruck an der Leitha, Hauptplatz vor dem Schulpark

15-18 Uhr in 2345 Brunn am Gebirge, Franz-Weiß-Platz

10-13 Uhr in 2230 Gänserndorf, Rathausplatz 1

15-18 Uhr in 2301 Groß-Enzersdorf, Am Hauptplatz

Mittwoch, 18. August:

10-13 Uhr in 3240 Mank

15-18 Uhr in 3251 Purgstall an der Erlauf

10-13 Uhr in 2620 Neunkirchen, Postgasse

15-18 Uhr in 2601 Siedlung Maria Theresia , Waldgasse 10, Kurt Schedler-Zentrum

10-13 Uhr in 3943 Schrems, City Center, Josef-Widy-Straße 17

15-18 Uhr in 3804 Allentsteig, „Asphaltplatz“ (beim ÖAMTC-Stützpunkt), Zwettlerstraße 23

Donnerstag, 19. August:

10-13 Uhr in 3423 St. Andrä-Wördern, Msgr-Josef-Luger-Platz (Unterer Kirchenplatz)

15-18 Uhr in 3251 Sieghartskirchen, Wiener Straße 12, vor Gemeindeamt

10-13 Uhr in 2514 Traiskirchen

15-18 Uhr in 2325 Himberg, Parkplatz vor dem Sportplatz, Friedrich Lux-Str. 16

10-13 Uhr in 3550 Langenlois, Busspur beim Kaffee Schneider, Holzplatz 6

15-18 Uhr in 3542 Gföhl, Rathaus im Bereich Stadtsaal, Hauptplatz 3

Freitag, 20. August:

18-22 Uhr in Ardagger, Stift 15, Pfarrheim

19-21 Uhr in 2500 Baden, Waltersdorfer Straße 40, Sporthalle Baden

10-13 Uhr in 3040 Neulengbach, Kirchenplatz 2

15-18 Uhr in 3002 Purkersdorf, Freiwillige Feuerwehr, Tullnerbachstraße 1

10-13 Uhr in 2540 Bad Vöslau, Geymüllerstraße 8, „Thermenhalle“

15-18 Uhr in 2353 Guntramsdorf, Rathaus Viertel 1 (Rathaus)

10-13 Uhr in 2070 Retz, Retzer Hauptplatz

15-18 Uhr in 2136 Laa an der Thaya, Stadtplatz

Samstag, 21. August:

10-17 Uhr in 3021 Pressbaum, Hauptstraße 77, Volksschule

10-13 Uhr in 3180 Lilienfeld, Dörflstraße 4, Parkplatz gegenüber des Gemeindeamts

15-18 Uhr in 3184 Türnitz, Markt 28, Gemeindehof

10-13 Uhr in 2331 Vösendorf, Kindbergstraße 12, Kultursaal

15-18 Uhr in 2401 Fischamend, Getreideplatz vis-a-vis der First Responder Station

10-13 Uhr in 2100 Korneuburg, Hauptplatz 39 (Nordseitig)

15-18 Uhr in 2115 Ernstbrunn, Rathaus, Hauptpatz 1 (südseitig Schulgasse)

Sonntag, 22. August:

10-17 Uhr in 3021 Pressbaum, Hauptstraße 77, Volksschule

Dienstag, 24. August:

16-18 Uhr in 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, Rathausplatz 1, Rathaus

10-13 Uhr in 3292 Gaming, Kartause 1 (Parkplatz der Kartause)

15-18 Uhr in 3270 Scheibbs, Rathausplatz

10-13 Uhr in 2601 Sollenau, Kindergartengasse 7 (Leopold Grünzweig Zentrum)

15-18 Uhr in 2821 Lanzenkirchen, Hauptplatz 4

10-13 Uhr in 2120 Wolkersdorf im Weinviertel, Hauptstraße 28, Rathaus

15-18 Uhr in 2170 Poysdorf, Oberer Markt 4

Mittwoch, 25. August:

7-13 Uhr in 3003 Gablitz, Linzer Straße 89, Glashalle

16-20 Uhr in 3340 Waidhofen/Ybbs, Oberer Stadtplatz 28, Rathaus

10-13 Uhr in 3352 St. Peter in der Au, Parkplatz vor Schloss/Gemeindeamt, Hofgasse 6

15-18 Uhr in 3332 Sonntagberg, Gemeindeamt Rosenau, Waidhofnerstraße 20

10-13 Uhr in 2320 Schwechat

15-18 Uhr in 2380 Perchtoldsdorf, Freizeitzentrum, Siegfried Ludwig Platz 4

10-13 Uhr in 3730 Eggenburg, Hauptplatz

15-18 Uhr in 3970 Weitra, Sparkasseplatz

Donnerstag, 26. August:

13-19 Uhr in 3003 Gablitz, Linzer Straße 89, Glashalle

10-13 Uhr in 3380 Pöchlarn, Kirchenplatz

15-18 Uhr in 3382 Loosdorf, EKZ Straße – direkt neben der Teststraße

10-13 Uhr in 2651 Reichenau/Rax, vor Gemeindeamt

15-18 Uhr in 2823 Pitten, Gemeindeamt, Marktplatz 1

10-13 Uhr in 3571 Gars am Kamp, Fußgängerzone am Hauptplatz

15-18 Uhr in 3800 Göpfritz an der Wild, Marktplatz

Freitag, 27. August:

15-20 Uhr in 3203 Rabenstein, Mariazellerstraße 14, Rettungsdienststelle

8-13 Uhr in 3340 Waidhofen/Ybbs, Oberer Stadtplatz 28, Rathaus

19-21 Uhr in 2500 Baden, Waltersdorfer Straße 40, Sporthalle Baden

10-13 Uhr in 3470 Kirchberg am Wagram

15-18 Uhr in 3130 Herzogenburg, Rathausplatz

10-13 Uhr in 2486 Pottendorf, Alte Spinnerei 1 (Gemeindeamt)

15-18 Uhr in 2542 Kottingbrunn, Schloßgasse/Hauptstraße

10-13 Uhr in 3902 Vitis, Thayaweg 2, beim Bauhof

15-18 Uhr in 2051 Zellerndorf, Bildungscampus Nr. 269

Samstag 28. August mit Impfstoff BioNTech/Pfizer

8-14 Uhr in 3203 Rabenstein, Mariazellerstraße 14, Rettungsdienststelle

8-17 Uhr in 2225 Zistersdorf, Schlossplatz 6, Stadtsaal

8-18 Uhr in 2620 Neunkirchen, Freiligrathgasse 5, Halle Eurosignal Tritec

10-14 Uhr in 3040 Tulln, Minoritenplatz 1, Atrium im Minoritenkloster

10-13 Uhr in 3170 Hainfeld, Hauptstraße 7, Parkplatz Ärzte- und Gemeindezentrum

15-18 Uhr in 3193 St. Aegyd am Neuwalde, Pfarrsiedlung 1 (Parkplatz NMS)

10-13 Uhr in 2333 Leopoldsdorf, Parkplatz Gemeindeamt, Hauptstraße 27

15-18 Uhr in 2452 Mannersdorf am Leithagebirge

10-13 Uhr in 2231 Strasshof a.d. Nordbahn, Schönkirchnerstraße 12, neben Teststraße

15-18 Uhr in 2191 Gaweinstal, Am Wachtberg 5 (FF Gaweinstal)

Sonntag, 29. August:

8-18 Uhr in 2620 Neunkirchen, Freiligrathgasse 5, Halle Eurosignal Tritec

Dienstag 31. August mit Impfstoff BioNTech/Pfizer

16-18 Uhr in 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, Rathausplatz 1, Rathaus