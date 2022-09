Mehr als 1.000 Landesleute bei VPNÖ-Infotag

Werbung

„Auf Landesebene wurden fünf konkrete Maßnahmen gegen die Teuerung beschlossen – etwa die blau-gelbe Strompreisrabatt oder das blau-gelbe Schulstartgeld – hinzu kommen zahlreiche Unterstützungspakete auf Bundesebene", so der VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Er betont, dass bei Gesprächen mit Landsleuten oft die Frage gestellt werde, wie und wo diese Hilfen beantragt werden können – weil es mittlerweile so viele gebe, sollen viele den Überblick verloren habe.

Um hier besser unterstützen zu können, habe die VPNÖ am Freitag landesweit einen Informationstag durchgeführt – "denn die Aufgabe als politische Partei lautet auch informieren, beraten und helfen", so Ebner. Insgesamt haben sich mehr als 1.000 Landsleute von Funktionärinnen und Funktionären Unterstützung geholt. Dabei sollen individuelle Fragen beantwortet oder Kontakt zur richtigen Stelle hergestellt worden sein. Die Fragen haben sich laut Ebner über die Beantragung des Strompreisrabatts, dem Wohnzuschuss bis hin zum Klimabonus gedreht. Es sei ihnen als Niederösterreich-Partei wichtig, dass kein einziger Euro an Unterstützung für die Landsleute ungenützt liegen bleibe.

Der VPNÖ-Landesgeschäftsführer bedankt sich bei allen, die bei der Organisation des Informationstages unterstützt haben – besonders bei freiwilligen Funktionärinnen und Funktionären, die unentgeltlich in ihrer Freizeit zur Verfügung gestanden sind. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Funktionärinnen und Funktionären sollen auch in Zukunft bereit stehen, um bei Fragen weiterzuhelfen – denn sie verstehen sich laut Ebner als "Service-Partei“.

Unter meinlandhilft.at soll auch jederzeit eine eigene Übersichtsseite des Landes zur Verfügung stehen, die bei vielen Fragen zu den fünf konkreten Maßnahmen des Landes – blau-gelber Strompreisrabatt, Schulstarthilfe, Pendlerhilfe, Wohnzuschuss und Heizkostenzuschuss – weiterhelfe. "Information sei , wenn es darum geht die Folgen der Teuerung abzufedern, ein wichtiger Trumpf", betont Ebner.