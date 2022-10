Wohnbaukredite: Land NÖ übernimmt Haftungen

Werbung

Damit sollen sich junge Menschen auch in Zukunft, die Schaffung von Wohn-Eigentum leisten können, betonen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger nach einem Gipfel mit Bank-Chefs.

Seit Anfang August gilt die neue „Kreditinstitute-Immobilien-finanzierungsmaßnahmen Verordnung“ (KIM-VO) der Finanzmarktaufsicht (FMA). Dieser Richtlinie zufolge ist die Voraussetzung für die Vergabe eines Wohnbau-Kredites, dass der Kreditnehmer zumindest 20 Prozent an Eigenmitteln beisteuern kann, die Kreditrate nicht höher als 40 Prozent des Haushaltseinkommens liegt und die Laufzeit nicht länger als 35 Jahre beträgt. Der Effekt: Das Kreditgeschäft der Banken brach um 20 bis 30 Prozent ein, weil viele Jung-Familien diese Kriterien nicht mehr erfüllen können.

Präsentiert wurden die Maßnahmen und Forderungen nach einem Gipfel mit führenden Banken-Vertretern. Foto: NÖLK

Das Land Niederösterreich reagiert nun mit mehreren Maßnahmen, aber auch Forderungen gegenüber der FMA sowie der Bundesregierung. „Das Eigenheim muss weiterhin leistbar bleiben, denn Eigentum ist die beste Altersvorsorge und schützt vor Altersarmut“, begründet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Vorstoß. Und präsentierte gemeinsam mit Landesrat Martin Eichtinger und den Bankenvertretern Michael Höllerer (Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien), Wolfgang Viehauser (Vorstand der HYPO NOE Landesbank) und Gerda Holzinger-Burgstaller (Vorstandsvorsitzende Erste Bank) die Maßnahmen und Forderungen.

Die beiden Maßnahmen des Landes, die voraussichtlich am 1. Jänner 2023 in Kraft treten:

Haftungsübernahme. Das Land Niederösterreich wird Landsleute, die erstmals Eigentum erwerben, bei der Aufbringung der Eigenmittelquote mit einer Haftungsübernahme von fünf Prozent unterstützen, damit wird die Eigenmittelquote auf 15 Prozent reduziert. „Damit wird es einfacher, die Eigenmittelquote aufzubringen“, betont Mikl-Leitner. Gedeckelt ist die Haftung durch das Land mit maximal 30.000 Euro.

Insgesamt rechnet man beim Land damit, dass pro Jahr Haftungsübernahmen in der Höhe von 100 Millionen Euro notwendig werden. Was allerdings noch fehlt, ist der Landtagsbeschluss sowie die Anerkennung dieser Haftung durch die FMA: „Ich erwarte mir, dass die FMA das für die Menschen entlastend anerkennt. Denn mit unserer Unterstützung wollen wir den Menschen, die sich ein Eigenheim schaffen wollen, wieder mehr Perspektiven geben", streicht Mikl-Leitner hervor.

Längere Laufzeit von Landesdarlehen. Die Laufzeit von Landesdarlehen für die Errichtung von Eigenheimen wird von derzeit 27,5 auf 34,5 Jahre verlängert, sofern das der Fördernehmers will. Der Vorteil: Die monatliche Belastung fällt geringer aus. Die entsprechende Richtlinien-Änderung durch die NÖ Landesregierung soll so rasch wie möglich auf den Weg gebracht werden.

Forderungen an FMA und Bundesregierung

Zusätzlich fordert Mikl-Leitner die FMA auf, die „Kreditinstitute-Immobilien-finanzierungsmaßnahmen Verordnung“ zu evaluieren und zu redimensionieren - "wir halten diese Verordnung für überbordend. Vielen Menschen wird dadurch die Chance auf ein Eigenheim genommen.“ Darüber hinaus sieht sie auch die schwarz-grüne Bundesregierung in der Pflicht: Mikl-Leitner will die Wiedereinführung der Absetzbarkeit von Ausgaben zur Wohnraumschaffung, die erst 2020 abgeschafft wurde.

Zudem fordert sie den Entfall der Gebühren bei der Eintragung ins Grundbuch sowie der Gebühr für die Eintragung eines Pfandrechts beim Erwerb des ersten Eigenheims. Beim Kauf eines Hauses im Bezirk Gmünd mit einem angenommenen Kaufpreis von 165.000 Euro könne man sich damit 1.815 Euro für die Eintragung ins Grundbuch und 1.980 beim Pfandrecht und damit in Summe 3.795 Euro ersparen. Beim Kauf eines Reihenhauses im Bezirk Korneuburg um den Preis von 420.000 Euro würde eine Eintragung ins Grundbuch 4.620 Euro sowie die Eintragung des Pfandrechts 5.040 Euro kosten – und das ergibt eine Gesamtentlastung von 9.660 Euro.

70 Prozent wohnen in Eigentum

„Niederösterreich ist das Land des Eigentums“, sagte Landesrat Martin Eichtinger in seiner Stellungnahme. Derzeit gebe es in Niederösterreich eine Eigentumsquote von rund 70 Prozent, informierte er: „Das ist eine enorm hohe Quote, und daher haben die heute vorgestellten Maßnahmen eine enorme Wichtigkeit.“ Der Erwerb von Eigentum sei „die beste Altersvorsorge“, bekräftige auch er: „Eigentum schafft Werte und die Möglichkeit, diese Werte auch an die nächste Generation weiterzugeben“.

Positive Reaktionen der Banken

In den letzten Wochen bemerke man sehr deutlich, wie wichtig das Thema Eigenheim für den Mittelstand und insbesondere für die jungen Familien sei, meinte Raiffeisen-Generaldirektor Michael Höllerer. Die Zeiten seien herausfordernd, verwies auch er auf Zinsanstieg, Inflation und Energiekosten; dennoch sei der Anteil der Ausfälle bei der privaten Wohnraumfinanzierung mit rund 0,03 Prozent sehr gering. Die KIM-VO sei „nicht an allem schuld“, aber „in ein paar Punkten überschießend“, meinte er.

Die Nachfrage nach Immobilienkrediten sei seit August zurückgegangen, „nicht nur aufgrund der KIM-VO, auch aufgrund der Preise“, sagte auch HYPO-Vorstand Wolfgang Viehauser, der ebenfalls von einer Ausfallsquote von 0,03 Prozent berichtete. „Als Regionalbank sind wir mit den Regionen eng verbunden und können das Thema Leistbarkeit sehr gut einschätzen“, hielt er fest, und betonte auch: „Eigentum ist auch ein sehr guter Schutz gegen die Inflation.“ Das Maßnahmenpaket des Landes „setzt hier sehr zielgerichtet an“, zeigte er sich überzeugt.

Vorstandsvorsitzende Gerda Burgstaller-Holzinger von der Erste Bank bedankte sich für die Initiative des Landes: „Das ist ein ganz zentrales Thema.“ Zusätzlich zu den ohnehin unsicheren Zeiten machten es die Beschränkungen der FMA „noch schwieriger, unserer Aufgabe, Wohnraum zu finanzieren, nachzukommen“. Andere Gebiete wie etwa Konsumkredite seien nicht so streng reglementiert. Sie sei aber optimistisch, „dass wir es schaffen, hier eine Adaptierung hinzubekommen“.