Imre Siska in der Ukraine: „Als Rotkreuz-Mitarbeiter muss ich da sein“

Werbung

Traumatisierte Kinder. Frauen, die ihre Angehörigen zurücklassen mussten. Familien, deren gesamtes Hab und Gut nun in einen Koffer passt: So beschreibt Rotkreuz-NÖ-Mitarbeiter Imre Siska Menschen, die aus den umkämpften Gebieten der Ukraine in den äußersten Westen des Landes flohen. Sie suchen dort Sicherheit, weil sie ihre Heimat nicht verlassen wollen oder ihnen das Geld für eine Flucht ins Ausland fehlt.

Erfahrung seit 15 Jahren

Siska ist in Uschgorod im Bundesland Transkarpatien im Einsatz. Die Region nahe der Grenze zur Slowakei und Ungarn zählt rund eine Million Einwohner. 370.000 sind zurzeit zusätzlich dort. Für sie wurden Notquartiere errichtet. Viele kommen bei Gastfamilien unter. Siska, der von großer Armut in der Region spricht, sorgt mit seinen Kollegen dafür, dass die Grundversorgung gedeckt ist.

Der Rotkreuz-NÖ-Mitarbeiter, der auf Trinkwasserversorgung spezialisiert ist, prüft, ob die Hygiene in Unterkünften stimmt. Zudem organisiert er Verteilaktionen für Hygienepakete und plant, wie langfristig geholfen werden kann. Erfahrung hat der Familienvater dazu seit 15 Jahren gesammelt: Er war etwa auch im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos oder nach dem verheerenden Zyklon in Mosambik im Einsatz.

Lebensmittel gibt es, Benzin wird rationiert

Mit den zerstörten Städten in anderen Teilen des Landes lasse sich Uschgorod zum Glück nicht vergleichen, berichtet Siska. Er erlebt sogar einen Alltag dort. Die Regale in den Geschäften seien gefüllt. Lebensmittel gibt es. Nur Benzin wird rationiert. Mehr als 20 Liter werden pro Person nicht abgegeben.

Die geöffneten Geschäfte seien laut dem Rotkreuz-Mitarbeiter der Grund, warum man den Menschen in der Ukraine mit Geld am besten helfen kann: „Wenn man Waren importiert, die man dort auch kaufen könnte, zerstört man die lokale Wirtschaft.“

Zudem könne sich damit jeder kaufen, was er braucht. Das sei auch psychologisch wichtig. Denn aus seiner Arbeit weiß Siska, wie schlimm es für erwachsene Menschen ist, wenn sie ihr Leben plötzlich nicht mehr selbst gestalten können und auf fremde Hilfe angewiesen sind.

Der sicherste Teil des umkämpften Landes

Mehrmals täglich wird Siskas Einsatz von Sirenen unterbrochen. Im Keller muss er sich vor einem möglichen Luftangriff schützen. Sorge, dass ihm an dem Ort im Landesteil Transkarpatien etwas passieren könnte, hat er aber keine.

Zu Kampfhandlung kam es dort bisher nicht. „In dem Landesteil fühle ich mich relativ sicher“, sagt er. Dennoch habe die Organisation die Entwicklung der Lage ständig im Blick. „Und Angst herrscht natürlich überall in der Ukraine.“

Langes Warten an der Grenze

Wegen der Sirenen, die die Menschen immer wieder aus dem Schlaf reißen, übernachten die Rotkreuz-Mitarbeiter in der Slowakei. „Für die Arbeit braucht man viel Kraft. Ohne Schlaf wäre das schwierig.“ Dafür nehme er auch die täglichen mühsamen Grenzüberquerungen in Kauf. Weil sich dort lange Staus bilden, kann die Ein- und Ausreise oft sehr lange dauern.

Zeit, beim Laufen oder Lesen das Erlebte zu verarbeiten, hat Siska selten. Gezögert, ob er in dem Land, das sich im Krieg befindet, helfen soll, habe er dennoch nie: „Als Rotkreuz-Mitarbeiter muss ich da sein.“