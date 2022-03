Wie Niederösterreich Menschen in und aus der Ukraine helfen will

Wie Niederösterreich den Menschen in der Ukraine helfen kann, berieten die Mitglieder der Landesregierung sowie Vertreter der Rettungs- und Hilfsorganisationen, Gemeinden und Städte bei einem Online-Hilfsgipfel. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte dabei, dass es wichtig sei, dass Europa und die gesamte westliche Welt geeint auftreten, "und dass wir jetzt rasch und unbürokratisch Nachbarschaftshilfe leisten".

Die Vertreter aus Niederösterreich verstehen darunter die Vorbereitung von Quartieren für Flüchtlinge, aber auch die Koordinierung von Hilfsaktionen und die Lieferung notwendiger Hilfsgüter in die Ukraine oder angrenzende Länder.

Koordinierungsstelle für Hilfsaktionen

Um Vereine und hilfsbereite Menschen zu vernetzen, will das Land eine Koordinationsplattform errichten. Personen und Vereine, die helfen wollen, können sich unter der Nummer 02742/9005-15000 oder per E-Mail an noe-hilft@noel.gv.at melden. „Schon jetzt haben sehr viele Menschen und Vereine bei uns angerufen und gefragt, was sie tun können und wie sie am besten helfen können. Mit unserer Initiative ,Niederösterreich hilft‘ wollen wir hier koordinieren", meinte Mikl-Leitner. Ihr Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) betonte, dass es wichtig sei, die einzelnen Hilfsaktionen, die Gemeinden bereits gestartet haben, zu koordinieren.

Über die organisatorischen und rechtlichen Vorbereitungsarbeiten auf die zu erwartende Flüchtlingsbewegung informierte Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). „In der Fachabteilung haben wir eine direkte Anlaufstelle für Ukraine-Fragen eingerichtet“, berichtete er. Es gehe nun darum, „uns jetzt so aufzustellen, dass wir bereit sind, alles auf Knopfdruck abzuwickeln, wenn wir es brauchen“.

Das sei eine "Herausforderung", aber "möglich", meinte Waldhäusl. Die Landeshauptfrau bedankte sich bei den Gemeinden, die sich bereits gestern bereit erklärt hatten, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger betonte, dass man bereits dran arbeite, Quartiere aufzustellen. Die Bedeutung der psychologischen Betreuung der geflüchteten Menschen hob Alexandra Göller von der Diakonie hervor.

NÖ will Betten für Lazarette und medizinische Geräte zur Verfügung stellen

Seitens der Einsatz- und Hilfsorganisationen nahmen neben der Caritas und der Diakonie unter anderen das Rote Kreuz, der Samariterbund, die Feuerwehr, die Polizei, das Bundesheer und der Zivilschutzverband am Hilfsgipfel teil. Der Präsident des Zivilschutzverbandes, Christoph Kainz, berichtete von der Organisation eines Hilfstransportes in die Republik Moldau: „Zwei Sattelzüge werden am Samstag Richtung Moldau aufbrechen.“

Für die Landesgesundheitsagentur informierte Vorstand Konrad Kogler über die mögliche Bereitstellung von medizinischem Gerät oder auch Betten für Lazarette. Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll betonte, dass die ersten Hilfstransporte bereits auf dem Weg seien. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner versicherte, dass die Feuerwehren 20 Lkw-Züge für 600 Paletten "auf schnellstem Wege" aufstellen könnten.

Anfang nächster Woche soll der Hilfsgipfel ein zweites Mal in ähnlicher Runde zusammentreten.