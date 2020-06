Mit dem 400 Millionen Euro schweren Hilfspaket für die heimische Land- und Forstwirtschaft wurde von der Regierung nun auch die lang geforderte Unterstützung für die bäuerlichen Familienbetriebe präsentiert. Das sei ein wichtiger Schritt, um die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln und Holzprodukten zu gewährleisten, wie Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP betont.

50 Millionen davon werden rückwirkend mit 1. Jänner 2020 als Entlastungsmaßnahmen schlagend. Weitere 350 Millionen fließen (vorwiegend) in die Forstwirtschaft – quasi als Rettungsschirm für die Wälder.

Mit den Maßnahmen des Hilfspakets will die Politik für einen Ausgleich bei den bäuerlichen Familienbetrieben sorgen. Denn die heimische Land- und Forstwirtschaft hat aufgrund niedrigerer Erzeugerpreise schwer unter der Coronakrise zu leiden. So sind vor allem bei Fleisch, Milch und Eiern mit der Nachfrage auch die Preise um rund 20 Prozent gesunken.

Schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die Pandemie auch die Forstwirtschaft, nachdem die Nachfrage nach dem Rohstoff Holz eingebrochen ist und auch die Exporte in traditionelle Märkte wie Italien massiv zurückgegangen sind.

Schadfläche der Wälder so groß wie halb Wien

Dazu kommt, dass die heimischen Waldbauern schon in den letzten Jahren mit massiven Schäden zu kämpfen hatten. Die Ursachen waren das klimabedingte Auftreten der Borkenkäferplage, von Stürmen oder Schneedruck. „In den vergangenen Jahren hat der Borkenkäfer alleine in Niederösterreich auf 20.000 Hektar gewütet. Das entspricht einer Schadfläche halb so groß wie Wien“, so Köstinger.

Österreichweit hat der Borkenkäfer 4,3 Millionen Festmeter Schadholz verursacht. Wie Stephan Pernkopf ergänzt, wurde der heimische Wald allein im vergangenen Jahr um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag entwertet. Zudem entschwindet mit dem Wald die Lebensgrundlage. Und die Situation bleibt angespannt. Trotz der aktuell großen Regenmengen werden aufgrund der Trockenheit davor auch für 2020 ähnlich hohe Schadholzmengen erwartet. Nach wie vor gibt es Gebiete, wo die Niederschlagsmengen insgesamt um bis zu 80 Prozent zurückgegangen sind.

Deshalb wird ein Großteil des Hilfspakets für die Forstwirtschaft vorgesehen. „350 Millionen Euro werden in die Wiederaufforstung und in die Forstpflege investiert, um die Wertverluste abzudecken“, so Köstinger. Ein Teil der Investitionen (siehe links) wird u. a. zur Errichtung einer Forschungsanlage zur Herstellung von Holzgas- und Holzdieselanlagen verwendet. Damit könnte der Treibstoff für die Land- und Fortswirtschaft selbst produziert werden.