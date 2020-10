Allein das Hilfswerk könnte sofort 200 Stellen in der Pflege- und Betreuung in NÖ besetzen. "Bis 2050 werden wir dreieinhalb mal so viel Pflegepersonal brauchen wie jetzt", sagt Hilfswerk NÖ-Präsidentin Michaela Hinterholzer im Rahmen einer Pressekonferenz. Doch die Bewerberinnen und Bewerber bleiben aktuell aus.

Um die Gründe dafür festzumachen und das Image des Pflegeberufs bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreich abzuklopfen, beauftragte das Hilfswerk das Meinungsforschungsinstitut Kantar mit einer Bekanntheits- und Imagestudie. 400 Personen aus ganz Niederösterreich wurden im Juni und Juli 2020 im Rahmen von Online-Interviews zu Pflegeorganisationen und zum Pflege- und Betreuungsberuf befragt.

Das Ergebnis der Imagestudie: Der Pflegejob wird bei vielen Befragten zwar als "zukunftssicher" und "sinnvolle Tätigkeit" gesehen, aber die körperlichen und seelischen Belastungen schrecken viele ab, einen Beruf in der Pflege zu ergreifen. Genau wie die Bezahlung.

Speziell die Jüngeren, die 18 bis 34-Jährigen, hätten im Vergleich zur letzten Studie im Jahr 2018 vermehrt Hilfswerk-Leistungen wie "Tagesmütter/-väter", "Kinderbetreuung", "Familienberatung" und "mobiles Notruftelefon" in Anspruch genommen. Das dürfte auch der Coronakrise geschuldet sein.

Überraschend ist auch, dass nur 25 Prozent der Befragten, die selbst in der Pflege und Betreuung arbeiten, ihren Beruf weiterempfehlen. Ein Sechstel könnte sich dagegen vorstellen, einen Pflegeberuf ausüben. "Das zeigt ein großes Rekrutierungspotential für die Betreuungsberufe", sagt Hinterholzer.

Nur mit adäquaten Norm-Kosten und Finanzierungssätzen könne das Hilfswerk dementsprechend Mitarbeiter rekrutieren und bezahlen, sagt Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer. "So ist eine faire Bezahlung der Pflege- und Betreuungsberufe möglich". Das Hilfswerk finanziert sich vom Land NÖ, den Sozialversicherungsbeiträgen und Kundenbeiträgen.

Hilfswerk Niederösterreich