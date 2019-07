Auf der Baustelle zusammengebrochen, im Krankenhaus ins Koma gefallen und gestorben. Im Burgenland gab es heuer bereits einen Hitzetoten. „Wir rechnen damit, dass es mehr werden“, betont Rudolf Silvan in seiner Funktion als Landesgeschäftsführer Gewerkschaft Bau-Holz NÖ. Hitze ist belastend. Vor allem am Bau. Bei Temperaturen von über 35 Grad sinken Reaktionsgeschwindigkeit und Koordinationsfähigkeit um bis zu 50 Prozent. Das Unfallrisiko steigt.

Hitzeregelung für mehr Branchen gefordert

Allerdings gibt es eine Regelung für heiße Tage am Bau. Steigt das Thermometer über 32,5 Grad – früher waren es 35 Grad – und der Arbeitgeber schickt die Bauarbeiter nach Hause, erhalten sie 60 Prozent ihres Lohnes aus der Urlaubs- und Abfertigungskasse. Wie etwa bei zuviel Schnee.

Da der Arbeitgeber aber nicht freigeben muss, appelliert die Gewerkschaft Bau-Holz an Arbeit- und Auftraggeber, die Hitzefrei-Regelung anzuwenden und fordert eine Ausweitung auf andere Branchen. Denn: Heiß ist es nicht nur am Bau. Auch in großen Industriehallen etwa kann die Temperatur auch an heißen Tagen bis weit über 30 Grad steigen. Die 32,5-Grad-Regelung wäre auch für diesen Bereich wichtig, betont der stellvertretende Landesvorsitzende Josef Steinböck.

Unternehmen wissen in der Regel, was ihren Mitarbeitern zumutbar ist und wann man aufpassen muss, sagt dazu Arnold Stivanello von der Wirtschaftskammer NÖ. Gerade in Zeiten des Facharbeitermangels betrachte man Mitarbeiter als wichtiges Humankapital und achte auf sie.

Was eine Ausweitung der Hitze-Regelung auf andere Branchen betrifft, sollte man dies den Kollektivverhandlungspartnern der einzelnen Branchen überlassen, sagt er. Immerhin gebe es von Branche zu Branche große Unterschiede.