„Gendern hat nichts mit Sternchen zu tun, das ist eine Haltung“

Binnen-I, Sternchen und Co.: Eine Ankündigung der FPÖ NÖ entfachte österreichweit eine Debatte über das Gendern. FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel stellte, wie berichtet, „noch vor dem Sommer“ einen Erlass in Aussicht, durch den „Beamte nicht mehr gendern werden müssen“. „Das ohnehin für viele schwer fassbare Amtsdeutsch“ sei „schon kompliziert genug“, begründete Teufel. Eine klare Kommunikation mit „den Bürgern“ sei für eine Behörde wichtig. Auf NÖN-Nachfrage sprach FPÖ-Landesparteisekretär Alexander Murlasits von einer „Soll-Bestimmung“, die für alle Behörden in Niederösterreich gelten solle. Generell gehe es um Binnen-I und Genderstern.

Was genau in dem Erlass geregelt werden soll, ist jedoch unklar. Im schwarz-blauen Arbeitsübereinkommen ist festgeschrieben, dass das Land Leitlinien für Publikationen in Verantwortung des Landes erarbeiten möchte. „Diese Vorgaben sollen für den Landesdienst bindend sein und als Empfehlung an die Hochschulen und als Forderung auch an den Bund gerichtet werden“, heißt es in dem Papier.

Einen derartigen Leitfaden des Landes zur Verwendung geschlechtergerechter Sprache gibt es schon seit 2021. In dessen Vorwort schreibt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), dass „Sprache im Landesdienst weiterhin die Gleichstellung von Frauen und Männern fördern soll“. Schreibweisen, die Frauen bzw. weibliche Formen zu „Anhängseln“ der männlichen Form machen, seien abzulehnen. In einem Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten betonte Mikl-Leitner, dass im Landesdienst weiterhin Formulierungen wie "Schülerinnen und Schüler" verwendet werden sollen. Gender-Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt sollen auch künftig nicht vorkommen.

Seit 2021 gibt es einen Leitfaden für geschlechtergerechte Sprache des Landes NÖ. Darin wird erklärt, was geschlechtergerechte Sprache ist und wie sie verwendet werden soll. Foto: ScreenshotNÖN

„Sternchen und Binnen-I machen Text unlesbar“

Diese Handhabung ist aus Sicht der Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuches, Christiane Pabst, „völlig in Ordnung“. „Gendersensibel zu formulieren, ist auf jeden Fall notwendig – es sollte klar sein, dass jeder Person derselbe Respekt gezollt werden soll“, betont sie. Das einzige Diskussionspotenzial bietet laut Pabst das im Leitfaden empfohlene Binnen-I (LehrerInnen). Das könnte aus ihrer Sicht gestrichen werden. Im Landesdienst könnten dann jedoch immer noch Paarformen (Lehrerinnen und Lehrer) bzw. geschlechtsneutrale Formen (Lehrkräfte bzw. Studierende) benützt werden. Pabst ist selbst Mitglied des Rates der deutschen Sprache, an dessen Empfehlungen sich das Land, wie die ÖVP betont, orientiert. Dass Gender-Sternchen (Lehrer*innen) oder der Gender-Unterstrich (Lehrer_innen), die die Vielfalt an Geschlechtern neben männlich und weiblich darstellen, von den Behörden nicht verwendet werden soll, unterstützt sie: „Es ist nachgewiesen, dass Texte dadurch schwerer lesbar werden.“ Und für Pabst ist klar: „Man gendert nicht durch ein Sternchen. Das ist eine Haltung.“

Christiane Pabst ist Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs. Außerdem ist sie Mitglied im Rat der deutschen Sprache, der auch Regeln für geschlechtergerechte Sprache entwickelt hat. Foto: ÖBV

Das Gendern ist ideologisch aufgeladen

Dass die Diskussion, die laut Pabst „kühl und sachlich“ geführt werden könnte, derartig überhitzt ist, überrascht Manfred Glauninger, Sprachwissenschaftler an der Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschafte, nicht. „Man kann das Thema nicht von der Ideologie und Politik loslösen“, betont er. In der Debatte über das Gendern, die in den 60er-Jahren entstanden ist und seit den 90er immer weiter zunimmt, positioniere man sich automatisch, indem man Binnen-I und Co. verwendet – oder eben nicht. Politische Parteien nutzen das auch, um Wählerinnen und Wähler anzusprechen.

ÖVP stellt klar: Es kommt kein Gender-Verbot

Verboten wird das Gendern jedenfalls nicht, stellt die ÖVP klar. Mikl-Leitner zeigt sich von der „konstruierten Debatte“ über ein Gender-Verbot genervt. Mit einem solchen Randthema wolle sie sich angesichts der echten Probleme nicht beschäftigen.

Sprachwissenschafter Manfred Glauninger betont, dass dass Gendern sehr emotional diskutiert wird. Politische Parteien nutzen das Thema zudem, um sich ideologisch zu positionieren. Foto: CC-BY 4.0, Britta Breuers/Sandra Lehecka, SANDRA LEHECKA

Experiment zeigt: Wird nur männliche Form verwendet, denken wir automatisch nur an Männer

Einen anderen Zugang hat hier Michaela Gindl, Co-Leiterin der Stabsstelle für Gleichberechtigung, Gender und Diversität der Universität für Weiterbildung in Krems. Sie betont, dass geschlechtergerechte Sprache das Bewusstsein der Gleichwertigkeit fördert: „Die sprachliche Verwendung aller Geschlechter spiegelt ein besseres Abbild der Realität wider und setzt Signale für Vielfalt und Gleichstellung.“ Experimente hätten gezeigt, dass die Verwendung der männlichen Form bei den meisten Menschen nur die Vorstellung männlicher Personen hervorrufe.