Noch vor 20 Jahren war Niederösterreich auf der Hochschul-Landkarte quasi ein weißer Fleck. Das hat sich mittlerweile entscheidend geändert.

Wenn jährlich rund 8.100 Niederösterreicher ein Studium beginnen (davon etwas weniger als die Hälfte an einer FH), bietet ihnen auch ihr Heimatbundesland eine breite Palette an Möglichkeiten. Und zwar nicht weniger als 14 tertiäre Bildungseinrichtungen (siehe Grafik). Mittlerweile 21.650 Studenten nehmen im Land das Bildungsangebot an (siehe Grafik). Alleine in den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl jener, die in Niederösterreich studieren, verdoppelt.

Quelle: Land NÖ; Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com , Karte: ARGE Kartografie; NÖN-Grafik: Bischof

Damit dieser Trend in dieser Geschwindigkeit weitergeht, sind „Visionen“ bis zum Jahr 2025 wichtig, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Rahmen einer Regierungsklausur mit allen Parteien verkündete. Diese werden in der „Hochschulstrategie 2025“ verankert, die bis zum Sommer fertig sein soll und von drei Säulen getragen wird:

Wachstum, Qualität und Durchlässigkeit des Studienangebots

In diesem Bereich gibt es die wohl entscheidendsten Neuerungen. So ist geplant, dass sogenannte „Brückeneinstiegskurse“ eine Alternative zu den Berufsreifeprüfungen werden, die oftmals noch eine Hürde darstellen. Damit soll nach einer Lehre die Möglichkeit erleichtert werden, sich an einer Fachhochschule weiterzubilden, indem sich die Anforderungen mehr an der Wirtschaft als an Lehrplänen orientiert. „Es muss für jeden die richtige und nicht für jeden die gleiche Ausbildung geben“, betont Mikl-Leitner.

Ausbau von Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Hier will man verstärkt mit den Nachwuchs-Wissenschaftlern des Landes kooperieren. Unterstützt werden wissenschaftliche Arbeiten mit Themen, die eine Bedeutung für Niederösterreich haben.

Stärkere Bindung von Bildung, Wissenschaft und Gesellschaft

Um die Wissenschaft greifbarer zu machen, stehen Initiativen mit Schulen im Fokus.

„Um national und international erfolgreich sein zu können, braucht es einen gut sichtbaren, gut vernetzten und attraktiven Hochschulstandort NÖ“, so die Landeshauptfrau. Deshalb will sich das Land noch stärker an „Themen der Zeit“ und den Bedürfnissen der Wirtschaft orientieren. Wichtig sei es, demografische Entwicklungen zu berücksichtigen. Vor allem der Gesundheits- & Pflegebereich steht bei der Ausbildung in Zukunft ebenso im Fokus wie die Digitalisierung oder die „Smart Produktion“ – also die Verschmelzung modernster Technologien mit industriellen Prozessen.

„Alle Parteien sind sich einig, in diesem Bereich die Strategie weiterzuentwickeln“, bringt Landeshauptfrau-Stv. Franz Schnabl (SPÖ) die Harmonie auf den Punkt. Für FPÖ-Landesrat Waldhäusl ist es wichtig, dass „Niederösterreich für alle eine Antwort hat. Für Lehrlinge, Meister und für jene, die mehr vorhaben.“

Insgesamt studieren rund 32.000 Niederösterreicher an Unis in Österreich, 9.500 an den heimischen FHs – die Hälfte davon in Niederösterreich.