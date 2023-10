Schneller statt langsamer: Landbauer fordert Tempo 150 auf Autobahnen

„Stinker - runter vom Gas - Tempo 100 für Verbrenner“ - unter diesem Motto steht die neue Kampagne der niederösterreichischen Grünen. Sie setzen sich für das Herabsetzen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 130 auf 100 km/h ein. Das begründen sie mit dem Klimaschutz. Laut der Website des Umweltbundesamtes würde eine Verringerung der Geschwindigkeit von Tempo 130 auf Tempo 100 eine Reduktion der CO2-Emissionen sowie des Treibstoffverbrauches bedeuten. Dazu kämen noch ein geringer Schadstoffausstoß und eine schwächere Lärmbelastung. Darüber hinaus erhofft sich die Partei mit der Ausnahme für Elektroautos auch noch einen weiteren Nebeneffekt: Sie soll einen zusätzlichen Anreiz darstellen, der den Umstieg auf E-Mobilität vorantreiben soll.

Tempo 100 wäre laut Landbauer ein „Rückschritt“

FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer hält dagegen. Er will das Tempo hinauf statt heruntersetzen und fordert eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h auf den Autobahnen, wie sie auch in Tschechien und Italien diskutiert wird. „Mir geht es um Fortschritt und da schaue ich in Nachbarländer wie Tschechien oder Italien, wo Tempo 150 auf der verkehrspolitischen Agenda steht“, sagt Landbauer. Das sei vertretbar, da Autos heutzutage weniger Schadstoffe ausscheiden würden und die Autobahnen besser und vor allem sicherer ausgebaut seien, erklärt der FPÖ-Politiker. Tempo 100 bezeichnet er als einen „Rückschritt in die verkehrspolitische Steinzeit“ und stellt klar: „Mit uns Freiheitlichen wird es definitiv keinen Klima-100er auf den niederösterreichischen Autobahnen geben. Ganz im Gegenteil.“

LH-Stellvertreter Udo Landbauer plädiert für Tempo 150 auf Autobahnen Foto: Büro LH-Stellvertreter Landbauer

ÖVP will das Limit von 130 km/h beibehalten

Der Koalitionspartner, die ÖVP, will diese Diskussion nicht führen - in keine der beiden Richtungen. „Unsere Position liegt wie oft in der Mitte: 130 km/h auf den Autobahnen hat sich bewährt“, sagt ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger. Die Partei sei gegen weitere Einschränkungen und Gängelungsversuche von Autofahrern,wie ein generelles Tempolimit von 100 Km/h, eine Notwendigkeit zur Erhöhung der geltenden Tempolimits erkenne man aber auch nicht.

Für SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander geht die Diskussion an der Lebensrealität der Menschen vorbei. „Weder der Bremsklotz der Grünen noch der Gasfuß der Blauen macht das Leben in Niederösterreich leistbarer und besser“, meint er. Stattdessen brauche es finanzielle Entlastungen für die Landsleute - etwa aufgrund der hohen Spritpreise.