St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler erhielt Ehrenzeichen

"Neben seinen fachlichen Qualifikationen zeichnen den St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler vor allem seine Handschlagqualität, seine Verlässlichkeit, seine Kompromissbereitschaft und seine ruhige Art und Weise aus", meint Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie überreichte dem Stadtchef und früheren Landes-SPÖ-Obmann das „Goldene Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“.

Mikl-Leitner betonte das gute Miteinander zwischen dem ÖVP-dominierten Land und der SPÖ-geführten Stadt, das sich etwa bei der Bewerbung

St. Pöltens als Europäische Kulturhauptstadt gezeigt habe.

Die Landeshauptfrau lobte außerdem die gute Entwicklung St. Pöltens seit der Landeshauptstadt-Werdung vor 35 Jahren. „Seither wurden über drei Milliarden Euro in St. Pölten investiert und viele Meilensteine gesetzt." Die Landeshauptstadt sei heute ein anerkannter Wirtschafts-, Forschungs-, Bildungs- und Kulturstandort – eine Stadt, in der man gerne wohne, lebe und arbeite.

Stadler: "Positives Image St. Pöltens in die Zukunft tragen"

Bürgermeister Stadler dankte für die „hohe Auszeichnung“. Er sei stolz darauf, was Stadt und Land „gemeinsam für St. Pölten erreicht und in relativ kurzer Zeit umgesetzt und auf den Weg gebracht haben“. Dieses „Verstehen und Vertrauen in der Sachpolitik“ sei ein um das „uns andere Bundesländer beneiden“, ist der studierte Germanist und Historiker überzeugt. Das „positive Image St. Pöltens“ wolle man die Zukunft tragen.