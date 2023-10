Jede 4. Pflegekraft erwägt Jobwechsel: Diese Lösungen hat die Politik

Knapp über 40 Prozent der 2.900 befragten Pflegekräfte aus Niederösterreich denken nicht, dass sie ihren Beruf bis zur Pension ausüben können. Zudem würde jede vierte Pflegekraft im Bundesland zumindest einmal in der Woche mit dem Gedanken spielen, den Job zu wechseln - und das, obwohl sie ihr Tätigkeitsfeld als sinnvoll wahrnehmen und ihren Job auch schätzen würden. Das sei laut einer Studie durch das Wissma Marktforschungsinstitut, die von der Arbeiterkammer Niederösterreich in Auftrag gegeben wurde, auf die steigenden beruflichen Belastungen zurückzuführen.

So berichteten die befragten Pflegerinnen und Pfleger von krankmachenden Arbeitsbedingungen. Viele von ihnen, zirka 38 Prozent, wären so am Ende eines Arbeitstages immer oder zumindest oft körperlich erschöpft. Dazu kämen Rückenschmerzen, Schlafstörungen und oftmals auch eine psychische Erschöpfung. Pflegekräfte in der Langzeitpflege seien von diesen Problemen noch stärker betroffen. Mehr als die Hälfte der Befragten würde normalerweise auch mehr als die vereinbarten Stunden arbeiten. Zudem gab jede dritte Pflegekraft an, sich zumindest einmal im Monat mit körperlichen Übergriffen oder Gewalt auseinandersetzen zu müssen.

Die in der Pflege Beschäftigten würden sich laut der Studie etwa ein höheres Einkommen und mehr Anerkennung, kürzere Arbeitszeiten und berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten wünschen. Daher fordert der Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wieser „längst überfällige“ Reformen. „Angesichts des Pflegenotstands müssen die Beschäftigten motiviert werden, um im Beruf zu bleiben. Ausbildungsoffensiven allein werden nicht reichen. Es braucht dringend bessere Rahmenbedingungen“, meint Wieser.

Die Arbeiterkammer NÖ fordert bessere Rahmenbedingungen in Pflegeberufen

Anstelle eines zeitlich befristeten Pflegebonus, fordert die Arbeiterkammer Niederösterreich eine nachhaltige Finanzierung der Gehaltserhöhungen sowie einen erleichterten Zugang zur Schwerarbeitspension für Menschen, die im Gesundheits- und Sozialbetreuungsbereich tätig sind. Wie von den Pflegekräften gewünscht, sollten laut der AKNÖ auch die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Hier würde es auch niederschwellig zugängigliche und leistbare Angebote brauchen. Um mögliche Defizite auszugleichen, wären laut der AKNÖ zudem flächendeckende Unterstützungsangebote nötig. Das wäre zum Beispiel im Bereich der Sprachkompetenz wichtig.

Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen fordert die Arbeiterkammer Niederösterreich stabile Dienstpläne und Mindestkriterien für die Personaleinsatzplanung. Zudem soll etwa bei der fachlichen Selbstständigkeit - also im Bereich des Kompetenz- und Tätigkeitsprofils der Beschäftigten - nachgebessert werden. Auch eine „dringende“ Umsetzung der „AusbildungsGmbH“ für Gesundheitsberufe wird gefordert. Mit dieser sollen das Einkommen, die Versicherungszeiten und der Arbeitnehmerschutz von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden sichergestellt werden.

SPÖ NÖ: „Unterstützen den Forderungskatalog der Arbeiterkammer zu 100 Prozent!“

Auch die niederösterreichische SPÖ sprach sich für die Forderungen der Arbeiterkammer aus. Sie pochen vorrangig auf eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte und eine „echte“ Reform im Pflegesektor. Einmalzahlungen, wie beispielsweise der NÖ Pflegescheck, seien hier laut der Partei fehl am Platz. Diese hätten keine Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen in Gesundheits- und Pflegeberufen und würden am Ziel vorbeischießen, sagt SPÖ-Gesundheitssprecherin Karin Scheele: „Um Vieles besser wäre es, eine Möglichkeit zu schaffen, um pflegende Angehörige anzustellen! Denn die Anstellung pflegender Angehöriger würde ein wenig Druck aus dem Pflegebereich nehmen und auch Möglichkeiten schaffen, neues Personal zu finden.“

Mit dem Pflegescheck der niederösterreichischen Landesregierung würde man dies nicht erreichen können. Seit Anfang Oktober kann der sogenannte Pflegetausender von pflegenden Angehörigen beantragt werden. Die rund 83 Euro pro Monat, die sie durch den Pflegescheck zur Verfügung haben, würden jedoch keinen Anreiz darstellen, um in einen Pflegeberuf zu wechseln, so Scheele: „Wir werden in Niederösterreich nicht darüber hinwegkommen, ernsthaft eine Reform anzustoßen!“

Auch NEOS und ÖVP sehen Handlungsbedarf

Auch die NEOS fordern Maßnahmen in der Pflege. Die Landesregierung müsse auf Expertinnen und Experten in der Gesundheits- und Krankenpflege hören und ihre Vorschläge umsetzen. Insbesondere würde es laut der Partei einen Ausbau der Präventionsmaßnahmen, Förderungen für alternative Pflegemodelle sowie eine Attraktivierung der Arbeitsbedingungen im Beruf brauchen.

Von der zuständigen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) heißt es: „Die Pflegereformen des Bundes, unterstützt durch langjährige Forderungen aus Niederösterreich, waren erste Schritte zur Verbesserung der Situation im Pflege- und Gesundheitsbereich, doch es braucht noch weitere österreichweite Schritte und Maßnahmen.“ Notwendig wären laut der Landesrätin etwa Maßnahmen zur Anwerbung qualifizierter Pflegekräfte sowie eine Beschleunigung von Nostrifikationsverfahren. Im Zuge dieser Verfahren werden Ausbildungsabschlüsse von Pflegekräften aus Drittstaaten überprüft. Darüber hinaus würde es Verbesserungen bei den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für jene Menschen brauchen, die in einen Pflegeberuf umsteigen wollen. Auch eine Anpassung des Kompetenzbereichs von Pflegerinnen und Pflegern sei für die ÖVP-Politikerin denkbar. Zudem verweist Teschl-Hofmeister auf niederösterreichische Initiativen wie die Pflegeausbildungsprämie.