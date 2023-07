Bernhard Ebner fordert Entlastung für NÖ Unternehmen

„Die Energiekosten sind ein ganz wesentlicher Schlüssel, wenn es darum geht, dass Niederösterreichs Unternehmen im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig bleiben und unser Wohlstand gleichzeitig aufrechterhalten wird”, sagt der Geschäftsführer der NÖ Volkspartei Bernhard Ebner im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema Wirtschaftsland NÖ. Konkret zielt Ebner damit auf den von der Bundesregierung noch nicht umgesetzten „Energiekostenzuschuss 2” ab. Dieser wurde bereits vor sieben Monaten angekündigt, man warte allerdings noch immer auf die entsprechenden Details. Die Bundesregierung müsse ihre „Blockadehaltung” aufgeben, damit die Entlastungsmaßnahmen auch bei den Unternehmen im Land ankommen können, so Ebner.

Dass auch die Unternehmen auf Unterstützungen im Energiebereich pochen, zeige das kürzlich veröffentlichte Konjunkturbarometer der NÖ Industriellenvereinigung. Demnach trübe sich die Stimmung in Niederösterreichs Industriebetrieben zunehmend ein. Dieser Entwicklung müsse man entgegenwirken.

Auch bei den Wohnbaukreditrichtlinien der Finanzmarktaufsicht (FMA) brauche es laut Ebner ein Umdenken. Für junge Menschen aus Österreich sei das Schaffen von Eigenheim aufgrund der strengen Kreditrichtlinien etwa schwieriger als für Bürgerinnen und Bürger aus europäischen Nachbarstaaten.

NÖ ist „Wirtschaftsland mit Hausverstand“

In Niederösterreich seien in der Vergangenheit bereits zahlreiche Projekte für die Unternehmerinnen und Unternehmer erfolgreich umgesetzt worden. Ebner nennt als Beispiele die Initiative „Digi 4 Wirtschaft“, welche bereits über 1.700 Digitalisierungsprojekte in NÖ verzeichnet, und die 52 Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekte mit 881 neuen Arbeitsplätzen, welche seit Jahresbeginn im Land umgesetzt wurden. Wirtschaftssprecher und Landtagsabgeordneter Kurt Hackl fügt hinzu: „Wir setzen in Niederösterreich ganz konkrete Maßnahmen. So wurde der Interessentenbeitrag in den vergangenen drei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie bereits ausgesetzt und heuer wurde er gänzlich abgeschafft.“ Damit werden 20.000 Betriebe sowohl finanziell als auch bürokratisch entlastet.

Auch weitere Themen wie der Fachkräftemangel, die Qualifizierung von Angestellten sowie Betriebserweiterungen stehen auf der Agenda bzw. im schwarzblauen Arbeitsübereinkommen. Dort sei unter anderem auch die klare Aussprache gegen die Lkw-Maut auf Landes- und Gemeindestraßen festgeschrieben, welche den gesamten Wirtschaftsstandort NÖ und die Konsumentinnen und Konsumenten laut Hackl gefährden würde.