Klaudia Tanner setzt Kooperation mit KZ-Gedenkstätte Mauthausen fort

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Das Verteidigungsministerium verfolgt eine Null-Toleranz-Politik bei Antisemitismus, Rassismus und nationalistische Handlungen. Ich dulde keine Tendenzen in den Reihen des heimischen Bundesheeres, wie es auch kürzlich der Fall in einer Kaserne in Vorarlberg war.“ Aus diesem Grund vertiefe sie die Ausbildung mit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Damit würde bereits in der Ausbildung des Militärs für die Themen Antisemitismus, Rassismus und Totalitarismus sensibilisiert werden, so die Verteidigungsministerin.

Die Kooperation nimmt unter anderem die Ausbildung von Unteroffizieren und Offizieren an der Heeresunteroffiziersakademie und der Theresianischen Militärakademie des Bundesheeres in den Blick. Die ersten Ergebnisse der Ausbildung werden im heurigen Jahr evaluiert, um eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit zu schaffen. Außerdem wird die Grundausbildung im Bundesheer um Schwerpunkte zu diesem Themenkomplex erweitert.

So werden seit 2018 in der KZ-Gedenstätte in der Birago-Kaserne in Melk Grundwehrdiener betreut. Ministerin Tanner will diese Zusammenarbeit zwischen der Gedenkstätte und der Kaserne, auch auf andere Kasernenstandorte mit NS-Vergangenheit ausrollen, derzeit werden mögliche Modelle dazu erarbeitet.

Auch die Landesverteidigungsakademie in Wien, die höchste Ausbildungs Bildungseinrichtung des Bundesheeres, ist Teil der Kooperation. Sie übernimmt die Integration der wehrpolitischen Informationsarbeit und koordiniert die Projektbeteiligten. Informationsoffiziere mit besonderen Kenntnissen, Ausbildung und Interesse sollen in den Bundesländern in die Bildungsarbeit eingebunden werden.

Innenminister Gerhard Karner begrüßt diese Kooperation. „Nationalsozialistischen und rassistischen Handlungen und Äußerungen haben in unserer Gesellschaft keinen Platz – auch nicht in den Reihen unserer Polizistinnen und Polizisten!“ Es sei die Verantwortung der Republik, die Menschen mit der Vergangenheit zu konfrontieren und sie im Umgang mit Antisemitismus und dem Nationalsozialismus zu sensibilisieren, so der Innenminister weiter.

Barbara Glück, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, zur Kooperation: „Ziel unserer Arbeit ist nicht ausschließlich das Hinweisen auf Vergangenes, sondern die aktive Auseinandersetzung damit, wie die NS-Geschichte in unserer Gesellschaft und in unseren Institutionen nachwirkt. Eine erste Begegnung mit den Verbrechen der NS-Zeit findet in der Regel in der Schule statt. Die Kooperation mit dem Bundesheer ermöglicht eine vertiefende Beschäftigung mit der Thematik in weiteren Ausbildungs- bzw. Lebensphasen.“

Ein bisheriger Meilenstein der Kooperation war eine wissenschaftliche Konferenz in Graz, bei der unter anderem zum Thema „Erinnerung an Orten der Gewalt in der NS-Zeit am Beispiel der Belgier-Kaserne“ mit Expertinnen und Experten diskutiert wurde.