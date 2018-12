Eine Erhöhung um 2,1 Prozent für alle Fachgruppen und je 6 Prozent mehr für Kinderfachärzte und Allgemeinmediziner – darauf haben sich NÖ Ärztekammer und NÖ Gebietskrankenkasse bei den Honorarverhandlungen geeinigt.

„Damit erfolgt die dringend notwendige Aufwertung für diese beiden Fächer und es wird ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Situation der Hausärztinnen und Hausärzte gesetzt“, so NÖ-Ärztekammerpräsident Christoph Reisner. Immerhin sei das Interesse an Kassenplanstellen in den vergangenen Jahren laut Vizepräsident Dietmar Baumgartner gesunken. Er zeigt sich erfreut, dass die Honorare merklich angehoben wurden.

Leistungskatalog modernisiert

Darüber hinaus werden für das kommende Jahr die Stellenpläne für die Fächer Neurologie und Psychiatrie, die künftig getrennt sind, überarbeitet sowie zeitgemäße Leistungs- und Honorarkataloge entwickelt. Moderne Leistungspositionen wird es zudem in den Bereichen Dermatologie, Augenheilkunde und Endoskopie geben.

„Mit einem zukunftsweisenden Paket haben wir einen Meilenstein für eine moderne kassenärztliche Versorgung in Niederösterreich gelegt“, betont NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter. „Solange wir es noch in Händen haben, tun wir alles dafür, um das niederösterreichische Gesundheitswesen positiv weiter zu entwickeln“, sagen Hutter und Generaldirektor Jan Pazourek in Hinblick auf die Zentralisierung der Krankenkassen.