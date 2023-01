Hundsmüller: “Man wollte sich gegenseitig das Hax’l stellen”

Werbung

Die ÖVP sprach in den vergangenen Jahren immerzu vom “Miteinander”, das bei der politischen Arbeit im Landtag und der Landesregierung herrsche. Reinhard Hundsmüller merkte davon wenig, wie er bei seiner letzten Pressekonferenz als SPÖ-Klubobmann erklärte. Er komme politisch “noch aus der Generation Konsensdemokratie”, sagte der 67-Jährige, der nicht mehr für den Landtag kandidiert. In den vergangenen fünf Jahren habe er hingegen erlebt, dass man sich gegenseitig bei jeder Gelegenheit “ein Hax’l stellen” wolle.

Früher habe es zwar harte politische Auseinandersetzungen gegeben, aber stets auf Augenhöhe. Bei der niederösterreichischen Volkspartei sehe der Politiker jetzt vor allem die Sorge um den eigenen Machterhalt. Das habe die Legislaturperiode erschwert. “Da wäre mehr drinnen gewesen”, glaubt Hundsmüller.

ÖVP habe Anträge "einkassiert"

Er kritisierte, dass die ÖVP in den vergangenen Jahren immer wieder Anträge anderer Parteien mit ihrer absoluten Mehrheit abgelehnt habe, um diese dann abzuändern und als eigene Ideen zu verkaufen. Die ÖVP hebt hingegen hervor, dass 91 Prozent aller Anträge im Landtag mit mindestens einer anderen Partei beschlossen worden seien.

Laut Hundsmüller habe die SPÖ aber in der abgelaufenen Legislaturperiode 80-mal die Ideen anderer Fraktionen “einkassiert” — 24-mal von der SPÖ. Damit meint er, dass die Anträge zunächst von der ÖVP abgelehnt wurden, nur um sie dann mithilfe des Paragraf 34 der Landtagsgeschäftsordnung als selbstständige Anträge von Ausschüssen zu stellen.

"Rettung" der Ötscherregion als Erfolg für SPÖ

Erreicht habe die SPÖ aus Hundsmüllers Sicht in den vergangenen fünf Jahren dennoch einiges. Man habe rund 300 Anträge eingebracht und über 50 Anfragen gestellt. So wurde etwa im Dezember 2021 ein Sonderlandtag von FPÖ und SPÖ einberufen, um den Fortbestand der Tourismusregion Ötscher zu sichern. Außerdem hob der Klubobmann die Arbeit in den Bereichen Pflege, Wohnen, Teuerung, Kinderbetreuung und Arbeit hervor. Das sind auch jene Bereiche, auf die die SPÖ im aktuellen Wahlkampf setzt.

Hundsmüller selbst will sich nun wieder seinem Brotberuf als Bundesgeschäftsführer des Arbeitersamariterbundes widmen. Inhaltlich bezeichnet er die Kinderarmut als eines seiner Herzensthemen. Für die Landtagswahl am 29. Jänner ist sein Ziel – wie das aller anderen Parteien abseits der ÖVP - klar: Die Absolute Mehrheit der ÖVP soll gebrochen und “die ÖVP auf den Verhandlungstisch gezwungen” werden.